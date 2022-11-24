Праздники в декабре 2022 года: календарь рабочих и выходных дней в Украине

В этом году дополнительные выходные дни в декабре не предусматриваются. В связи с военным положением украинцев ждут только обычные выходные. Однако в декабре верующие празднуют несколько важных церковных праздников, а еще будут государственные и профессиональные праздники. Узнайте больше в материале ТСН.ua.

Первый месяц зимы традиционно имеет 31 календарный день. Официальные выходные дни в декабре 2022 года – только субботы и воскресенья. Соответственно, украинцев ждет 9 выходных: 3,4 декабря, 10, 11 декабря, 17, 18 декабря, 24, 25 декабря и 31 декабря.

Выходные дни в декабре 2022 года

Выходные дни в декабре 2022 года / Фото: ТСН.ua

В декабре 2022 года дополнительные выходные не предусмотрены из-за действия военного положения в стране. Напомним, что в настоящее время военное положение было продлено до февраля 2023 года.

Нас ждет несколько государственных праздников, в частности День Вооруженных Сил Украины (6 декабря), День сухопутных войск Украины (12 декабря). Декабрь богат профессиональными праздниками — День местного самоуправления в Украине (7 декабря), День работников суда (15 декабря). А верующих ждет несколько важных религиозных праздников. 19 декабря подарки детям принесет святой Николай. Верующие западного обряда будут праздновать Рождество Христово (25 декабря).

Государственные праздники в декабре 2022 года

Государственные праздники в декабре: 6 декабря День Вооруженных Сил Украины / Фото: commons.wikimedia.org

Какие праздники в декабре будут ждать украинцев? Первый месяц зимы и последний месяц принесет немало государственных и профессиональных событий. Поэтому стоит узнать, какие будут государственные праздники в декабре, чтобы приветствовать друзей, близких и знакомых:

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом;

– Всемирный день борьбы со СПИДом; 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства;

– Международный день борьбы за отмену рабства; 3 декабря – Всемирный день компьютерной графики, Международный день дизайнеров и аниматоров;

– Всемирный день компьютерной графики, Международный день дизайнеров и аниматоров; 4 декабря – День информатики;

– День информатики; 5 декабря – Всемирный день почв;

– Всемирный день почв; 6 декабря – День Вооруженных Сил Украины ;

– День Вооруженных Сил Украины ; 7 декабря – День местного самоуправления в Украине;

– День местного самоуправления в Украине; 8 декабря – Всемирный день климата;

– Всемирный день климата; 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией;

– Международный день борьбы с коррупцией; 10 декабря – Всемирный день футбола;

– Всемирный день футбола; 11 декабря – День благотворительности;

– День благотворительности; 12 декабря – День сухопутных войск Украины;

– День сухопутных войск Украины; 13 декабря – День скрипки;

– День скрипки; 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

– День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; 15 декабря – День работников суда Украины;

– День работников суда Украины; 16 декабря – Национальный шоколадный день в США;

– Национальный шоколадный день в США; 17 декабря – День работника государственной исполнительной службы;

– День работника государственной исполнительной службы; 18 декабря – Международный день мигранта;

– Международный день мигранта; 19 декабря – Международный день помощи бедным;

– Международный день помощи бедным; 20 декабря – Международный день солидарности людей;

– Международный день солидарности людей; 21 декабря – День рождения кроссворда;

– День рождения кроссворда; 22 декабря – День энергетика;

– День энергетика; 23 декабря – Всемирный день сноуборда;

– Всемирный день сноуборда; 24 декабря – День работников архивных учреждений Украины;

– День работников архивных учреждений Украины; 26 декабря – День подарков;

– День подарков; 27 декабря – День вырезания снежинок;

– День вырезания снежинок; 28 декабря – День календаря;

– День календаря; 29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины;

– День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины; 30 декабря – Национальный день бекона и День пищевой соды в США;

– Национальный день бекона и День пищевой соды в США; 31 декабря – Последний день года.

Церковные праздники в декабре 2022 года

Церковные праздники в декабре: 25 декабря верующие западного обряда празднуют Рождество / Фото: Pexels

В декабре украинцев также ждет два больших православных праздника. Первый — 19 декабря. К детям и взрослым придет святой Николай, который каждый год приносит подарки под подушку. Верующие обязательно посещают храм и молятся святому.

А 25 декабря верующие западного обряда будут праздновать один из самых больших религиозных праздников года — Рождество Христово. Напомним, что в этом году ПЦУ разрешила украинцам по желанию праздновать Рождество именно 25 декабря, а не 7 января.

Это еще не все церковные праздники в декабре. Продолжается Рождественский пост, который начался 28 ноября для верующих восточного обряда. Он продлится до 6 января 2023 года.

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