Праздники в декабре 2022 года: календарь рабочих и выходных дней в Украине

В этом году дополнительные выходные дни в декабре не предусматриваются. В связи с военным положением украинцев ждут только обычные выходные. Однако в декабре верующие празднуют несколько важных церковных праздников, а еще будут государственные и профессиональные праздники. Узнайте больше в материале ТСН.ua.
Первый месяц зимы традиционно имеет 31 календарный день. Официальные выходные дни в декабре 2022 года – только субботы и воскресенья. Соответственно, украинцев ждет 9 выходных: 3,4 декабря, 10, 11 декабря, 17, 18 декабря, 24, 25 декабря и 31 декабря.
Выходные дни в декабре 2022 года
В декабре 2022 года дополнительные выходные не предусмотрены из-за действия военного положения в стране. Напомним, что в настоящее время военное положение было продлено до февраля 2023 года.
Нас ждет несколько государственных праздников, в частности День Вооруженных Сил Украины (6 декабря), День сухопутных войск Украины (12 декабря). Декабрь богат профессиональными праздниками — День местного самоуправления в Украине (7 декабря), День работников суда (15 декабря). А верующих ждет несколько важных религиозных праздников. 19 декабря подарки детям принесет святой Николай. Верующие западного обряда будут праздновать Рождество Христово (25 декабря).
Государственные праздники в декабре 2022 года
Какие праздники в декабре будут ждать украинцев? Первый месяц зимы и последний месяц принесет немало государственных и профессиональных событий. Поэтому стоит узнать, какие будут государственные праздники в декабре, чтобы приветствовать друзей, близких и знакомых:
- 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом;
- 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства;
- 3 декабря – Всемирный день компьютерной графики, Международный день дизайнеров и аниматоров;
- 4 декабря – День информатики;
- 5 декабря – Всемирный день почв;
- 6 декабря – День Вооруженных Сил Украины ;
- 7 декабря – День местного самоуправления в Украине;
- 8 декабря – Всемирный день климата;
- 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией;
- 10 декабря – Всемирный день футбола;
- 11 декабря – День благотворительности;
- 12 декабря – День сухопутных войск Украины;
- 13 декабря – День скрипки;
- 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- 15 декабря – День работников суда Украины;
- 16 декабря – Национальный шоколадный день в США;
- 17 декабря – День работника государственной исполнительной службы;
- 18 декабря – Международный день мигранта;
- 19 декабря – Международный день помощи бедным;
- 20 декабря – Международный день солидарности людей;
- 21 декабря – День рождения кроссворда;
- 22 декабря – День энергетика;
- 23 декабря – Всемирный день сноуборда;
- 24 декабря – День работников архивных учреждений Украины;
- 26 декабря – День подарков;
- 27 декабря – День вырезания снежинок;
- 28 декабря – День календаря;
- 29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины;
- 30 декабря – Национальный день бекона и День пищевой соды в США;
- 31 декабря – Последний день года.
Церковные праздники в декабре 2022 года
В декабре украинцев также ждет два больших православных праздника. Первый — 19 декабря. К детям и взрослым придет святой Николай, который каждый год приносит подарки под подушку. Верующие обязательно посещают храм и молятся святому.
А 25 декабря верующие западного обряда будут праздновать один из самых больших религиозных праздников года — Рождество Христово. Напомним, что в этом году ПЦУ разрешила украинцам по желанию праздновать Рождество именно 25 декабря, а не 7 января.
Это еще не все церковные праздники в декабре. Продолжается Рождественский пост, который начался 28 ноября для верующих восточного обряда. Он продлится до 6 января 2023 года.
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