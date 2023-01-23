Праздники в феврале 2023 года: будут ли дополнительные выходные дни в Украине

Февраль – последний месяц зимы. Читайте в материале ТСН.ua, какое количество рабочих дней ждут украинцев в этом месяце и будут ли дополнительные выходные.

16 ноября 2022 года Верховная Рада Украины продлила действие военного положения до 19 февраля 2023 года. Поэтому, согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", до этой даты дополнительных выходных у украинцев не будет. Существует большая вероятность, что военное положение будет продлено снова.

Количество рабочих и выходных дней в феврале 2023 года

Официальные выходные дни в феврале 2023 года – только субботы и воскресенья. Соответственно, украинцев ждет 8 выходных : 4 и 5 февраля, 11 и 12 февраля, 18 и 19 февраля и 25 и 26 февраля. Также будет 20 рабочих дней. 2023 год не високосный, поэтому в феврале будет всего 28 дней.

Праздники в феврале 2023 года / Фото: ТСН.ua

Украинцев в последний месяц зимы ждет несколько важных праздников, в частности день святого Валентина (14 февраля), День единения (16 февраля), День Государственного Герба (19 февраля), Международный день родного языка (21 февраля).

Верующих ждет несколько важных церковных событий. В частности, Сретение Господне (15 февраля), начало Масленицы (20 февраля) и начало Великого поста (27 февраля).

Государственные, международные и церковные праздники в феврале 2023 года

2 февраля — День безопасного Интернета;

— День безопасного Интернета; 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака;

— Всемирный день борьбы против рака; 6 февраля — Международный день бармена;

— Международный день бармена; 9 февраля — Международный день стоматолога;

— Международный день стоматолога; 11 февраля — Всемирный день больного;

— Всемирный день больного; 14 февраля — День Святого Валентина и День компьютерщика;

— День Святого Валентина и День компьютерщика; 15 февраля — Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств и Сретение Господне;

— Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств и Сретение Господне; 17 февраля — День спонтанного проявления доброты;

— День спонтанного проявления доброты; 20 февраля — Всемирный день социальной справедливости и начало Масленицы;

— Всемирный день социальной справедливости и начало Масленицы; 21 февраля — Международный день родного языка;

— Международный день родного языка; 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений;

— Международный день поддержки жертв преступлений; 27 февраля — Начало Великого поста.

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