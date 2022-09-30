Праздники в октябре 2022 года в Украине: сколько будет выходных и праздничных дней

Какие праздники и памятные даты будут в октябре 2022, читайте в материале ТСН.ua.

В октябре 2022 года украинцев ждет немало государственных, религиозных и профессиональных праздников. Среди них важнейшим является День защитников и защитниц Украины, который совпадает с большим религиозным праздником — Покровом Пресвятой Богородицы. Сегодня, как никогда, важно поблагодарить наших защитников и защитниц, которые защищают родную землю от оккупантов.

Какие еще государственные и церковные праздники будут в октябре 2022 года и смогут ли украинцы получить дополнительные выходные?

Когда будут выходные дни в октябре 2022 года

В октябре 2022 года украинцев ждет 10 нерабочих дней – все они будут календарными выходными: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 октября.

Будут работать украинцы в октябре 2022 года 21 день.

Обычно в октябре также предусмотрен дополнительный выходной — День защитников и защитниц Украины (День казачества), который приходится на 14 число. Однако из-за военного положения все дополнительные выходные были отменены.

Напомним, что 15 августа 2022 года Верховной Радой было поддержано продление действия военного положения еще на 90 суток (до 21 ноября).

Важные государственные, международные и профессиональные праздники в октябре 2022 года

Календарь праздников и выходных дней в октябре 2022 года в Украине / Фото: ТСН.ua

В октябре 2022 года украинцы празднуют несколько важных государственных и профессиональных праздников:

1 октября – Международный день пожилых людей;

– Международный день пожилых людей; 2 октября – День работников образования, Международный день ненасилия;

– День работников образования, Международный день ненасилия; 3 октября – Международный день врача, Международный день архитектора;

– Международный день врача, Международный день архитектора; 4 октября – Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных;

– Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных; 5 октября – Всемирный день учителей;

– Всемирный день учителей; 8 октября – День юриста;

– День юриста; 9 октября – Всемирный день почты, День риэлтора, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника;

– Всемирный день почты, День риэлтора, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника; 10 октября — Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни;

— Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни; 12 октября – День кадрового работника;

– День кадрового работника; 14 октября – День Защитника Украины, День Украинского казачества;

– День Защитника Украины, День Украинского казачества; 15 октября — Всемирный день сельской женщины, День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день белого тростника;

— Всемирный день сельской женщины, День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день белого тростника; 16 октября – Всемирный день продовольствия, День работников пищевой промышленности, День анестезиолога;

– Всемирный день продовольствия, День работников пищевой промышленности, День анестезиолога; 17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию бедности;

— Международный день борьбы за ликвидацию бедности; 20 октября — Международный день кредитных союзов, Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы;

— Международный день кредитных союзов, Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы; 23 октября – День рекламиста (Дeнь работников рекламы);

– День рекламиста (Дeнь работников рекламы); 24 октября — Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, День Маркетолога;

— Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, День Маркетолога; 28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков;

– День освобождения Украины от фашистских захватчиков; 29 октября – День работников службы вневедомственной охраны;

– День работников службы вневедомственной охраны; 30 октября – День автомобилиста и дорожника и Неделя разоружения;

– День автомобилиста и дорожника и Неделя разоружения; 31 октября – Международный день Черного моря.

Православный календарь на октябрь 2022 года

В октябре 2022 года верующие празднуют сразу два больших православных праздника. 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. А 26 октября – Иверской иконы Божией Матери.