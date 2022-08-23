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Праздники в сентябре 2022 в Украине: сколько будет выходных и праздничных дней

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Праздники в сентябре 2022 в Украине: сколько будет выходных и праздничных дней

Праздники в сентябре 2022 в Украине: сколько будет выходных и праздничных дней / Фото: pixabay.com

Какие праздники и памятные даты будут в сентябре 2022, читайте в материале ТСН.ua.

В начале первого осеннего месяца украинцев традиционно ждет День знаний. Этот праздник создан для школьников и студентов, чтобы они могли начать образовательный процесс с торжества. из-за войны в Украине и военном положении в этом году День знаний, скорее всего, будет проходить дистанционно.

Какие еще государственные и церковные праздники будут в сентябре 2022 и смогут ли украинцы получить дополнительные выходные?

Когда будут выходные дни в сентябре 2022 года

В сентябре 2022 года украинцев ждет 8 нерабочих дней – все они будут календарными выходными: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 сентября.

Будут работать украинцы в сентябре 2022 года 22 дня.

Важные международные и профессиональные праздники в сентябре 2022 года

Важные международные и профессиональные праздники в сентябре 2022 года / © ТСН.ua
Важные международные и профессиональные праздники в сентябре 2022 года / Фото: ТСН.ua

Никакие государственные праздники в сентябре украинцы не празднуют. Однако есть несколько профессиональных и международных праздников:

  • 1 сентября – День Знаний;
  • 2 сентября – День нотариата;
  • 4 сентября – День предпринимателя;
  • 8 сентября – Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов;
  • 9 сентября – Международный День красоты, день тестировщика, День дизайнера-графика;
  • 10 сентября – День физкультуры и спорта, День украинского кино, Всемирный день предотвращения самоубийств;
  • 11 сентября – День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности;
  • 13 сентября – День программиста;
  • 15 сентября – Международный день демократии;
  • 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя;
  • 17 сентября – День изобретателя и рационализатора, день фармацевтического работника, День спасателя;
  • 18 сентября – День работника леса;
  • 20 сентября – День рекрутера;
  • 21 сентября – День мира, Международный день мира, день HR-менеджера;
  • 22 сентября – День партизанской славы;
  • 25 сентября – День машиностроителя;
  • 27 сентября – День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников;
  • 30 сентября – День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский День библиотек.

Православный календарь на сентябрь 2022 года

В сентябре 2022 года верующие празднуют сразу два больших православных праздника. 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. А 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.

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