Праздники в сентябре 2022 в Украине: сколько будет выходных и праздничных дней

Какие праздники и памятные даты будут в сентябре 2022, читайте в материале ТСН.ua.
В начале первого осеннего месяца украинцев традиционно ждет День знаний. Этот праздник создан для школьников и студентов, чтобы они могли начать образовательный процесс с торжества. из-за войны в Украине и военном положении в этом году День знаний, скорее всего, будет проходить дистанционно.
Какие еще государственные и церковные праздники будут в сентябре 2022 и смогут ли украинцы получить дополнительные выходные?
Когда будут выходные дни в сентябре 2022 года
В сентябре 2022 года украинцев ждет 8 нерабочих дней – все они будут календарными выходными: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 сентября.
Будут работать украинцы в сентябре 2022 года 22 дня.
Важные международные и профессиональные праздники в сентябре 2022 года
Никакие государственные праздники в сентябре украинцы не празднуют. Однако есть несколько профессиональных и международных праздников:
- 1 сентября – День Знаний;
- 2 сентября – День нотариата;
- 4 сентября – День предпринимателя;
- 8 сентября – Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов;
- 9 сентября – Международный День красоты, день тестировщика, День дизайнера-графика;
- 10 сентября – День физкультуры и спорта, День украинского кино, Всемирный день предотвращения самоубийств;
- 11 сентября – День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности;
- 13 сентября – День программиста;
- 15 сентября – Международный день демократии;
- 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя;
- 17 сентября – День изобретателя и рационализатора, день фармацевтического работника, День спасателя;
- 18 сентября – День работника леса;
- 20 сентября – День рекрутера;
- 21 сентября – День мира, Международный день мира, день HR-менеджера;
- 22 сентября – День партизанской славы;
- 25 сентября – День машиностроителя;
- 27 сентября – День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников;
- 30 сентября – День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский День библиотек.
Православный календарь на сентябрь 2022 года
В сентябре 2022 года верующие празднуют сразу два больших православных праздника. 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. А 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.