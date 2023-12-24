Праздники в условиях полномасштабной войны: премьер поздравил украинцев с Рождеством Христовым (видео)

В сочельник премьер-министр Украины обратился к гражданам.
Второй год подряд украинцы встречают Рождество в условиях полномасштабной войны. Однако благодаря ВСУ украинцы встречают рождественские праздники в Украине. В свободной, независимой, несокрушимой Украине.
Так премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил граждан с Рождеством.
"И где мы в этот вечер — на передовой или в тылу, дома или временно нет, с друзьями или с собратьями, за семейным столом или на ночной смене — мы вместе. Желаю, чтобы каждый почувствовал добро и тепло несокрушимого единства украинского народа", – сказал премьер-министр.
Пусть Рождество Христово наполнит нас силой и вдохновением на добрые и отважные поступки ради ближних и всей Украины, добавил Шмыгаль.
Напомним, один из важнейших церковных праздников, Рождество Христово, украинцы празднуют с 1 сентября 2023 года 25 декабря. Соответственно, Сочельник начнется с появлением первой звезды 24 декабря.
Между тем спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что обстрелы на Рождество возможны, однако не следует привязываться к конкретным событиям, поскольку враг может усилить террор независимо от даты на календаре.
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