Праздники в условиях полномасштабной войны: премьер поздравил украинцев с Рождеством Христовым (видео)

Второй год подряд украинцы встречают Рождество в условиях полномасштабной войны. Однако благодаря ВСУ украинцы встречают рождественские праздники в Украине. В свободной, независимой, несокрушимой Украине.

Так премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил граждан с Рождеством.

"И где мы в этот вечер — на передовой или в тылу, дома или временно нет, с друзьями или с собратьями, за семейным столом или на ночной смене — мы вместе. Желаю, чтобы каждый почувствовал добро и тепло несокрушимого единства украинского народа", – сказал премьер-министр.

Пусть Рождество Христово наполнит нас силой и вдохновением на добрые и отважные поступки ради ближних и всей Украины, добавил Шмыгаль.

Напомним, один из важнейших церковных праздников, Рождество Христово, украинцы празднуют с 1 сентября 2023 года 25 декабря. Соответственно, Сочельник начнется с появлением первой звезды 24 декабря.

Между тем спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что обстрелы на Рождество возможны, однако не следует привязываться к конкретным событиям, поскольку враг может усилить террор независимо от даты на календаре.

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