Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Праздники во время войны: в ВСУ дали рекомендации в канун новогодних гуляний

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
Просмотры
208
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Праздники во время войны: в ВСУ дали рекомендации в канун новогодних гуляний

В ВСУ дали рекомендации в канун новогодних праздников / Фото: Unsplash

В ВСУ просят воздержаться от проведения массовых мероприятий на передовой во время новогодних праздников.

Стратком ВСУ отмечает, что враг постоянно следит за перемещением украинских военных и собраниями гражданских. Особенно он активизируется в праздники.

Об этом военные сообщают в Facebook.

"Призываем соблюдать действующие ограничения по проведению массовых мероприятий в районах выполнения боевых задач, в частности накануне и во время зимних праздников. Враг внимательно следит за любой информацией о перемещении или скоплении как украинских военнослужащих, так и гражданского населения. Массовые мероприятия, торжественные собрания с большой вероятностью могут стать целью ракетных ударов или бомбардировок", — отмечают в Страткоме ВСУ.

Военные настоятельно просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сохранять информационную тишину.

Напомним, начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко ранее сообщил, что в Киеве будет установлена новогодняя елка без использования бюджетных средств, а на Рождество и Новый Год в столице не будет запланировано никаких массовых мероприятий.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
208
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация