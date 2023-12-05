Праздники во время войны: в ВСУ дали рекомендации в канун новогодних гуляний

В ВСУ просят воздержаться от проведения массовых мероприятий на передовой во время новогодних праздников.

Стратком ВСУ отмечает, что враг постоянно следит за перемещением украинских военных и собраниями гражданских. Особенно он активизируется в праздники.

Об этом военные сообщают в Facebook.

"Призываем соблюдать действующие ограничения по проведению массовых мероприятий в районах выполнения боевых задач, в частности накануне и во время зимних праздников. Враг внимательно следит за любой информацией о перемещении или скоплении как украинских военнослужащих, так и гражданского населения. Массовые мероприятия, торжественные собрания с большой вероятностью могут стать целью ракетных ударов или бомбардировок", — отмечают в Страткоме ВСУ.

Военные настоятельно просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сохранять информационную тишину.

Напомним, начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко ранее сообщил, что в Киеве будет установлена новогодняя елка без использования бюджетных средств, а на Рождество и Новый Год в столице не будет запланировано никаких массовых мероприятий.

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