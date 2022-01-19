Праздновал день рождения: под Днепром в больницу доставили мужчину с серьезными обморожениями

Праздновал день рождения: под Днепром в больницу доставили мужчину с серьезными обморожениями

Мужчина уснул в поле.

В Магдалиновском районе Днепропетровской области в больницу попал мужчина с серьезными обморожениями. Оказалось, что после празднования дня рождения он проснулся в поле.

Об этом сообщает "Днепр областной".

Как рассказал врач-хирург больницы №6 Ростислав Хомичу, мужчина попал в больницу после того, как после празднования своего дня рождения уснул в поле, а утром проснулся с обморожениями.

Врач отметил, что потерпевший – вполне благонадежный мужчина. Причиной обморожения стало алкогольное опьянение, из-за которого тело гораздо быстрее теряло тепло.

У пациента диагностировали обморожение третьей и четвертой степени. Это тяжелые обморожения, при которых страдают кости. В таких случаях без оперативного вмешательства не обойтись.

Этой зимой в больницу №6 в Днепре с обморожениями попали уже 16 человек. Некоторым из них пришлось ампутировать конечности.

Напомним, что во Львовской области нашли тело 48-летней женщины, умершей от переохлаждения.

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