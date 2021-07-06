Праздновал Ивана Купала: в Черкасской области подросток упал в костер

Праздновал Ивана Купала: в Черкасской области подросток упал в костер

Парень получил 35% ожогов тела.

В Черкасской области медики спасают парня, который получил 35% ожогов тела. Во время празднования Ивана Купала он неудачно прыгнул в огонь.

Об этом сообщает "Про все" со ссылкой на слова пресс-секретаря КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирины Назарок.

По ее словам, инцидент произошел в селе Мошны. Во время прыжка через костер парень споткнулся и упал в огонь.

"Медики прибыли к месту происшествия через 7 минут и предоставили 18-летнему парню помощь на месте. Доставили его в ожоговое отделение 1-й черкасской городской больницы с термическими ожогами спины, плеч и ног, — добавила Ирина Назарок.

Сейчас родные парня собирают средства для пересадки кожи, ведь юноша, по их словам, получил 35% ожогов.

Напомним, что в Коростене Житомирской области медики спасают ребенка, которого с ожогами доставили в больницу.

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