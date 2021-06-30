Праздновали день рождения на базе отдыха: пять человек с отравлением попали в "инфекционку" в Одесской области

Праздновали день рождения на базе отдыха: пять человек с отравлением попали в "инфекционку" в Одесской области

Все больные были на праздновании дня рождения.

В курортном поселке в Одесской области зафиксировали вспышку сальмонеллеза. Всех больных госпитализировали в инфекционное отделение. Сейчас трех человек уже выписали из больницы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины.

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На прошлой неделе пять человек праздновали день рождения в арендованных помещениях на базе отдыха "Мегапарус" в Приморском. Больные свое отравлении связывают с употреблением блюд, которые были приготовлены в домашних условиях и хранились с нарушением температурного режима.

Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы. На сегодняшний день в стационаре остаются двое больных. В очаге проведены противоэпидемические мероприятия под лабораторным контролем.

Напомним, причиной массового отравления людей в Харькове, где пострадали 90 человек, стало несоблюдение санитарно-гигиенического режима заведениями питания, у которых была общая кухня. Вероятным источником вспышки — стал больной работник заведения питания, в котором ели пострадавшие.

Все пострадавшие в Харькове употребляли преимущественно суши. Это блюдо, вероятно, и стала причиной отравления в ресторане. Как сообщала ТСН, оба ресторана теперь не принимают посетителей. Закрытыми они будут до конца проверки. Их руководство вину признает. Впрочем, чем отравились люди, не представляют. По их словам, готовят блюда только из качественных продуктов. Руководство ресторанов обещает людям компенсировать деньги, потраченные на лечение

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