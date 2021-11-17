Празднование Нового года: как привлечь счастье, любовь и деньги в Новом 2022 году

Уже совсем скоро все мы соберемся в кругу друзей и близких для празднования Нового года 2022. Каждому хочется, чтобы вместе с этим важным праздником постучали в дом счастье, любовь, деньги и благополучие. ТСН.ua собрал для вас традиции и ритуалы, которые помогут получить желаемое.
Как встретить Новый год 2022: что говорят традиции
Новый год всегда был семейным праздником, поэтому встречать новогоднюю ночь нужно в кругу семьи. Ведь есть поверье: с кем встретишь эту ночь, с тем и проведешь весь следующий год. Поэтому от громкой вечеринки в кафе или клубе лучше отказаться. Вкусные блюда, украшенный стол и танцы – все эти вещи пришли к нам от предков. Конечно, закуски и блюда тогда были немного другими. До наших времен дошел только холодец, который подавали на Новый год еще в Киевской Руси.
Интересно, что наши предки также любили прихорашиваться и всегда встречали Новый год в чистой новой одежде. Считалось, что это принесет счастье.
Не забудьте о декорировании дома. Эта идея появилась у наших предков уже очень давно. В древние времена украшениями могли быть орехи, картофель, яблоки и даже яйца. А вот гирлянды и стеклянные шарики появились совсем недавно. Считалось, если красиво украсить дом на Новый год, в доме поселится счастье, а в семье появится достаток.
Согласно современным традициям, в каждом доме должна стоять елка. Хотя ее роль может исполнять любое вечнозеленое дерево. Традиционно она является символом жизни, нового начала. В древности даже утверждали, что главный бог язычников – Солнце – больше всего любит именно хвойные деревья. Существовало и другое поверье. Наши предки считали, что среди ветвей ели живут души умерших. Поэтому их украшали, чтобы задобрить духов. Также из древнеславянской мифологии пришла к нам традиция плясать вокруг елки.
Идеи празднования Нового года 2022 — чтобы в доме водились деньги
Если вы мечтаете, чтобы следующий год был прибыльным, существует несколько интересных ритуалов, которые нужно добавить к празднованию:
- напишите письмо Вселенной — приготовьте чистый лист бумаги накануне праздника, запишите все свои желания и поблагодарите Вселенную за все, что у вас есть, в новогоднюю ночь спрячьте лист;
- монетка в шампанском – положите монету в бокал и выпейте напиток под бой курантов, можно просто держать деньги в руке и думать о своем желании;
- 12 блюд на праздничном столе – каждое блюдо будет символизировать один месяц, который пройдет в следующем году в изобилии;
- спрячь монетки под тарелки – чтобы у каждого вашего гостя 2022 год был прибыльный.
Когда украшаете елку или вешаете на входную дверь новогодний венок, не забывайте о цветовой гамме. Ведь считается, что она может привлекать к себе разные желания. Для денег выбирайте золотистый оттенок.
Украинские традиции на Новый год 2022 – для любви и благополучия
Если вы ждете от Нового 2022 года счастья в личной жизни, хотите найти свою вторую половинку или сохранить уже созданную семью, следует обратить внимание на следующие традиции:
- не забудьте украсить новогоднюю елку несколькими красными украшениями в виде сердца;
- для сохранения семейного счастья нужно взять свою вторую половинку за руку под бой курантов, а ровно в полночь поцеловать ее;
- чтобы забыть бывшего или бывшую и встретить в Новом году 2022 новую любовь, обязательно выбросьте все подарки, которые подарил бывший партнер.
Новый год 2022: как встретить, чтобы привлечь удачу
Чтобы в вашей жизни в следующем году царила удача, можно выполнить ряд новогодних традиций:
- обязательно загадайте самые заветные мечты под бой курантов, но формируйте предложение так, будто желание уже сбылось (например, в 2022 году я купила новый дом);
- традиционным ритуалом есть написание пожеланий на листе бумаги под бой курантов, который нужно поджечь, пепел всыпать в бокал с шампанским и все это выпить;
- из солнечной Испании пришла к нам интересная традиция на привлечение удачи – нужно в полночь съесть 12 виноградинок.
Ритуалы и традиции на Новый год 2022 года на беременность
В наступающем новом году многие пары с нетерпением ожидают пополнения в семье. Чтобы это стремление стало реальностью, можно воспользоваться интересным ритуалом для празднования Нового года 2022 года. При декорировании елки повесьте элементы, которые ассоциируются с ребенком (пинетки, игрушки, соски).
А у наших предков существовали интересные традиции, связанные с беременностью:
- в новогоднюю ночь нужно взять вкусное блюдо из рук беременной подруги, тогда в Новом году 2022 года вашу семью будет ждать пополнение;
- на праздничный стол пытались поставить продукты, которые ассоциируются с беременными: орехи, семена, икра.
Как встречать Новый год 2022, чтобы потом везло
Если вы хотите, чтобы ваши гости были в грядущем году счастливы, не забудьте всем родным и друзьям подготовить подарки. Интересно, что эта традиция пришла к нам с давних пор и берет свое начало в обычаях голландских и германских поселенцев. Выбирая подарок, обязательно подумайте, какой сможет принести человеку счастье.
Существует еще одна традиция привлечения счастья на Новый год. Это генеральная уборка дома. Но проводить ее нужно за день-два до новогодней ночи. Этот процесс очищает дом и освобождает место в нем для обновлений. Даже психологи утверждают, что нужно избавляться от вещей, которые только на первый взгляд кажутся полезными, а на самом деле просто занимают пространство.
Что нужно выбросить перед Новым годом 2022, чтобы в доме было счастье и благополучие:
- ненужные квитанции и старые чеки – считается, что они блокируют финансовые потоки в доме и мешают счастью поселиться в нем;
- предметы гардероба, которые вы уже давно не носили — если у них еще отличное состояние, их можно отдать на благотворительность: такой жест принесет в дом благополучие, а старые вещи лучше сразу выбросить;
- вещи для уборки, которые уже износились — наши предки считали, что перед Новым годом стоит купить новый веник, чтобы он выметал из дома негатив, на место которого придет счастье;
- разбитая посуда — даже если на тарелке всего лишь небольшая трещина, лучше сразу отнести ее в мусор, ведь такие вещи блокируют позитив;
- предметы, забирающие хорошую энергетику — ненужные магнитики на холодильник, высушенные цветы, старые амулеты.
И главное правило Нового года 2022 – встречать его в хорошем настроении. Если атмосфера в доме полна радости и веселья, тогда и в грядущем году все в вашей семье будет хорошо.