Празднование Рош ха-Шана в Умани завершилось: хасиды разъезжаются, а в полиции рассказали о нарушениях

Празднование Рош ха-Шана в Умани завершилось: хасиды разъезжаются, а в полиции рассказали о нарушениях

Грубых правонарушений в дни празднования еврейского нового года не было зафиксировано.

Вечером 8 сентябрь хасиды завершили празднование еврейского нового года (Рош ха-Шана). Паломники, прибывшие в Умань со всего мира, начали разъезжаться по домам.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В целом ситуация контролируется. Зафиксировано 21 сообщение о пребывании паломников-хасидов", — рассказал заместитель начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Анатолий Серединский.

По его словам, грубых правонарушений в течение этих дней не допущено.

Правоохранители открыли два уголовных производства, связанные с торговлей веществ, похожих на наркотические. Кроме того, составили два административных протокола, по результатам которых будут принимать решение о выдворении из Украины отдельных хасидов, которые допускали правонарушения. Нарушителям также могут запретить въезд в Украину.

Сейчас хасиды покидают Умань. Поэтому усиленные патрульные наряды работают в местах посадки в автобусы. Также были выставлены усиленные автопатрули на маршрутах движения автобусов с паломниками. В аэропортах, в частности в "Борисполе", услугами которого чаще всего пользуются хасиды, были усилены меры безопасности.

Кроме украинских правоохранителей, во время празднования Рош ха-Шана в Умани работала делегация полицейских Израиля.

Пресс-офицер полиции Израиля Михаэль Зингерман на украинском языке отметил, что полицейские двух стран работали слаженно, профессионально, четко и эффективно.

"Мы вместе сделали все необходимое для того, чтобы все прошло спокойно. Вместе патрулировали улицы, делали все для того, чтобы обеспечить безопасность и общественный порядок во время проведения Рош ха-Шана", — сказал он.

Напомним, что в Израиле обеспокоены массовыми заражениями коронавируса своих граждан в Умани.

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