Празднование Рождества: новый соцопрос показал, когда большинство украинцев будут готовить 12 блюд

Социологи отмечают, что 53% опрошенных верят, что грядущий год будет лучше предыдущего.

В декабре 2023 года или в январе 2024: когда украинцы будут отмечать Рождество на этот раз? Такой вопрос задали социологи во время нового исследования и обнаружили, что в 2023 году большинство украинцев собирается отмечать Рождество по новому церковному календарю, то есть 25 декабря.

Об этом говорится в исследовании Kantar.

Украинцы ответили, когда отмечают Рождество этого года

Более 60% респондентов планируют праздновать Рождество-2023 25 декабря. Заметим, что до полномасштабного вторжения 18% планировали праздновать Рождество 25 декабря и четверть планировали праздновать Рождество дважды — 25 декабря и 7 января.

"Когда речь идет о праздновании Рождества, то 25 декабря постепенно все больше легитимизируется в общественном сознании и вытесняет 7 января", – сказала эксперт Светлана Хобта.

По ее словам, украинцы адаптировались к текущим условиям и пытаются реалистично оценивать ситуацию, не впадая в крайность пессимизма.

"Поэтому ожидания относительно будущего года менее пессимистичными против прошлого года. Зимние праздники, традиционно, ассоциируются с семьей — люди хотят почувствовать уют и пообщаться с близкими и любимыми. Подарки остаются важной составляющей празднования, а то, что мы наблюдаем увеличение тех, кто от их планирует отказаться, отвечает растущей тенденции к экономии”, – сказала эксперт.

Будет ли следующий год лучше 2023-го

Согласно опросу, в конце 2023 года более людей, отвечавших на этот вопрос, заявили, что верят: грядущий год будет лучше предыдущего.

"По сравнению с прошлым годом уменьшилась доля ожидающих ухудшения ситуации (23% против 31% в прошлом году) и увеличилось количество опрошенных с нейтральным настроением — четверть опрошенных ожидают, что грядущий год будет таким же как и этот год (25% против 15 % в прошлом году)", – говорится в исследовании.

В 2022 году 31% украинцев ожидали ухудшения ситуации в стране, однако сейчас это число снизилось до 23%.

А четверть опрошенных ожидают, что грядущий год будет таким же, как и этот год.

Опрос украинцев Фото: Kantar

Когда украинцы будут вручать подарки

Большинство украинцев (70%), согласно опросу, будут дарить подарки на Новый Год, а 41% это сделает на Рождество.

Как и до полномасштабного вторжения, 52% опрошенных собираются потратить на подарки к зимним праздникам до 3000 грн. Еще 17% намерены потратить от 3000 до 6000 гривен. В этом году увеличилась доля тех, кто не собирается тратить средства на подарки.

Есть ли планы масштабно отметить Рождество?

Большинство украинцев – за тихое Рождество.

собраться с членами семьи планируют 57% людей;

провести время с любимым человеком – 38%;

приготовить праздничные блюда – 26%;

нарядить елку и украсить дом – 25%;

просмотреть фильмы и телепередачи – 22%;

собраться с друзьями – 21%

Напомним, директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко сообщил, сколько обойдется Рождественский стол в 2023 году. Он просчитал среднее меню из 12 блюд и вышло около 969,74 грн.

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