Праздновать или не праздновать Новый 2023 год во время войны: мнение психологов

Уместно ли праздновать Новый год и другие зимние праздники во время войны — что об этом думают психологи, читайте в материале ТСН.ua

Приближаются зимние праздники, многие украинцы загадывают вопрос, уместно ли праздновать Новый год в условиях войны, гибели людей, когда многим украинским городам грозит блекаут.

Как считает психолог Марина Журбенко, праздновать нужно, это моменты радости, которые дают человеку стимул бороться дальше.

"Так уж запрограммирован наш мозг. Он постоянно нуждается и ищет стимулов, и именно радость является самой приятной и желанной в получении эмоцией", — считает психолог.

Празднование Нового года очень важно для детей, праздник поможет забрать ребенка и взрослого человека из кризисной ситуации, травматического события, считает другой психолог Майя Грещук. По ее мнению, нужно вместе с ребенком искать привычные для него особенности поведения. Ритуалы подготовки праздника является приятными опорными схемами, позволяющими адаптироваться к тому изменчивому, непредсказуемому, но реальному будущему в нашей стране.

Уместно ли праздновать Новый год во время войны

С другой стороны, психологи считают, что нужно прежде всего ориентироваться на собственные чувства, на то, как желает душа - праздновать или нет. Не принуждать себя. Если нет новогоднего настроения, не нужно насиловать себя, считает Екатерина Клюшниченко. "Возможно, сейчас внутри много боли, переживаний и страданий. О каком тогда праздновании может идти речь?", — считает психолог.

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