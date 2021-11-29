Эротика в День траура: во Львове блогер-миллионник оскандалился из-за громкой вечеринки

Празднование вызвало негодование среди украинцев.

Во Львове известный блоггер- миллионник Александр Залиско попал в скандал из-за громкого празднования своего 29-летия. Он закатил роскошную вечеринку с элементами эротики в Доме ученых. Но так случилось, что день ее проведения совпал с Днем памяти жертв Голодоморов, что и стало поводом недовольства украинцев.

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Фотографии с празднования дня рождения блогер выложил в своем инстаграмме.

Они вызвали бурю возмущения среди украинцев.

Ну что сказать. Москаль бодрствует. Мальчишки на вас смотрят на вас. Что вы скажете об этом в будущем? Неуважение к жаждущим и голодным.

Господи, как можно было в День памяти жертв Голодомора праздновать такой праздник, вы – звери гореть вам в аду.

Какие они после этого блогеры? Зачем в Украине такие "низкие" блогеры, которые в такой день полуголые так двигали. Очень жаль, что там была и ваша семья.

Вечеринка прошла с эротической тематикой Show bar. Ее ведущим стал Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук подписал фото в своем инстаграмме

Сам же блогер в соцсети сказал, что уважает День памяти жертв Голодомора, но не виноват, что его 29-летие совпало с этим днем.

"Вчера работало все: телевидение, развлекательные шоу, люди праздновали свадьбу и множество разных забав. Поэтому достаточно распылять информационный "яд" вокруг! Я родился 27 ноября! Я не выбирал этот день. Он выбрал меня! И я не позволю кому-то портить мое настроение ! Праздную так, как захочется мне!" – написал Залиско.

Возможность комментировать свое сообщение блогер выключил.

Напомним, что во Львове 30-летний блогер свой автомобиль обил коврами. Их собирал в деревне – у деда и по соседям. А все для того, чтобы поднять настроение прохожим и водителям. "Жигуль" уже стал легендой Львова, его фотографируют и местные, и туристы, и даже напрашиваются на экскурсию на этой машине.

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