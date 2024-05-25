Пребывание военнообязанных украинцев за границей: Польша сделала важное заявление

Должна быть общеевропейская схема в отношении мужчин из Украины.

Польша заявила, что существует возможность ограничения льгот для военнообязанных украинцев за границей, уклоняющихся от призыва. Впрочем, это должна быть общеевропейская схема.

Об этом в интервью The Guardian заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Украина должна сказать нам, что хочет, чтобы делали в отношении их граждан (военнообязанных — Ред.). Я точно не верю в то, что существует право человека получать социальное страхование за то, что он уклоняется от призыва. воюют на фронте, также имеют права человека", — подчеркнул польский министр.

По словам Сикорского, любая схема ограничения льгот по отношению к украинским мужчинам должна быть общеевропейской. Ведь тогда сознательно избегающий призыв начнут покупать льготы по всей Европе.

Напомним, консульства Украины от 23 апреля 2024-го начали приостанавливать предоставление дипломатических услуг мужчинам призывного возраста за границей. После этого стало известно, что некоторые страны готовы депортировать украинских мужчин, а некоторые – категорически против.

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