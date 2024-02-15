Предал Украину за еду: полицейский перешел на сторону России, потерял часть ноги и поплатился

На суде полицейский не признал вину.
В Харьковской области к 15 годам с конфискацией имущества приговорили бывшего полицейского, перешедшего во время оккупации на сторону России. Его обвинили в государственной измене.
Об этом говорится в приговоре Дзержинского районного суда г. Харькова.
В чем подозревают экполицейского из Харьковщины
По данным суда, подозреваемый до полномасштабной войны работал в должности участкового офицера полиции сектора превенции Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области. Он в июне 2022 года во время оккупации города Изюм Харьковской области начал работать в оккупационной "полиции".
Также он агитировал своих коллег перейти на сторону России. На оккупантов подсудимый работал до сентября 2022 года.
Что подсудимый сказал в суде
На суде подозреваемый вину отрицал и заявил, что во время оккупации был вынужден остаться в Изюме. После этого к нему пришли оккупанты и якобы угрозами заставили работать на Россию.
Экскоп заявил, что он "выполнял обязанности участкового, которые осуществлял и до оккупации, при этом какого-либо вреда интересам Украины не наносил, соответствующую информацию о своих коллегах россиянам не передавал, а потому считает, что в результате его противоправной деятельности, тяжких последствий не наступило". Подозреваемый добавил, что работал за еду, россияне только обещали платить.
В сентябре оккупанты объявили "эвакуацию" из Изюма, однако сбежали без коллаборационистов, а подсудимый еще и потерял часть ноги из-за минно-взрывной травмы. Также подсудимый обвинил своих бывших коллег в клевете.
Что рассказали свидетели
Бывшие коллеги подсудимого рассказали, что им было известно о том, что мужчина перешел на сторону России. Он также предлагал им поступить аналогично, однако они отказались. После этого к ним с обысками пришли российские оккупанты.
Мать подсудимого заявила, что якобы оккупанты принудили ее сына к сотрудничеству. Соседка семьи добавила, что она не видела следов побоев на мужчине после визитов к нему россиян.
Приговор суда
Суд проанализировал материалы дела и признал его виновным по ст. 111 ч. 2 УК Украины. Его приговорили к 15 годам лишения свободы, его также лишили звания "старшего лейтенанта полиции".
Напомним, в Харькове майор сдал места дислокации ВСУ и полиции, часть из которых кафиры обстреляли.
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