Предал Украину за еду: полицейский перешел на сторону России, потерял часть ноги и поплатился

В Харьковской области к 15 годам с конфискацией имущества приговорили бывшего полицейского, перешедшего во время оккупации на сторону России. Его обвинили в государственной измене.

Об этом говорится в приговоре Дзержинского районного суда г. Харькова.

В чем подозревают экполицейского из Харьковщины

По данным суда, подозреваемый до полномасштабной войны работал в должности участкового офицера полиции сектора превенции Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области. Он в июне 2022 года во время оккупации города Изюм Харьковской области начал работать в оккупационной "полиции".

Также он агитировал своих коллег перейти на сторону России. На оккупантов подсудимый работал до сентября 2022 года.

Что подсудимый сказал в суде

На суде подозреваемый вину отрицал и заявил, что во время оккупации был вынужден остаться в Изюме. После этого к нему пришли оккупанты и якобы угрозами заставили работать на Россию.

Экскоп заявил, что он "выполнял обязанности участкового, которые осуществлял и до оккупации, при этом какого-либо вреда интересам Украины не наносил, соответствующую информацию о своих коллегах россиянам не передавал, а потому считает, что в результате его противоправной деятельности, тяжких последствий не наступило". Подозреваемый добавил, что работал за еду, россияне только обещали платить.

В сентябре оккупанты объявили "эвакуацию" из Изюма, однако сбежали без коллаборационистов, а подсудимый еще и потерял часть ноги из-за минно-взрывной травмы. Также подсудимый обвинил своих бывших коллег в клевете.

Что рассказали свидетели

Бывшие коллеги подсудимого рассказали, что им было известно о том, что мужчина перешел на сторону России. Он также предлагал им поступить аналогично, однако они отказались. После этого к ним с обысками пришли российские оккупанты.

Мать подсудимого заявила, что якобы оккупанты принудили ее сына к сотрудничеству. Соседка семьи добавила, что она не видела следов побоев на мужчине после визитов к нему россиян.

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и признал его виновным по ст. 111 ч. 2 УК Украины. Его приговорили к 15 годам лишения свободы, его также лишили звания "старшего лейтенанта полиции".

Приговор суда

Напомним, в Харькове майор сдал места дислокации ВСУ и полиции, часть из которых кафиры обстреляли.

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