ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
127
Время на прочтение
2 мин

«Преданно служила Украине»: ракетный удар по Киевщине унес жизнь полковника УГО Валентины Савицкой

Ракетный удар РФ по Киевской области 24 июля унес жизнь заместительницы начальника Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций УДО Валентины Савицкой.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Погибла Валентина Савицкая

Погибла Валентина Савицкая / © Управление государственной охраны Украины

В пятницу, 24 июля, в результате российского ракетного удара по Киевской области погибла заместитель начальника Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины, полковник Валентина Савицкая.

Об этом сообщило Управление государственной охраны Украины, выразив соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибшей.

В УДО подчеркнули, что Валентина Савицкая посвятила много лет службе государству, добросовестно выполняя свой воинский долг. Её назвали высококвалифицированным специалистом, чья ответственность, принципиальность и преданность делу стали важной составляющей многих достижений Управления.

«Именно благодаря её настойчивости УДО Украины значительно расширило международное сотрудничество, углубило взаимодействие с иностранными партнерами и существенно укрепило стратегические коммуникации», — добавили в УДО.

Погибла Валентина Савицкая / © Управление государственной охраны Украины

Погибла Валентина Савицкая / © Управление государственной охраны Украины

Ранее о гибели Валентины Савицкой сообщил её супруг, руководитель Центра стратегических коммуникаций Игорь Соловей.

«В моей семье случилось страшное горе: нелюди убили мою любимую девочку и заботливую жену, любящую маму и дочь Валентину Савицкую (Линевич)… Вспомните мою любимую, она была невероятным, самым лучшим человеком в мире…», — написал мужчина.

Ракетный удар по частной выставке оружия в Киевской области — что известно

24 июля российские войска нанесли удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400. По данным Военно-воздушных сил, одну из них удалось сбить. Попадание произошло на частный полигон в Бучанском районе, где в тот момент проходила выставка вооружений с участием представителей украинской оборонной отрасли.

По последним данным, в результате атаки погибли 10 человек, ещё около сотни получили ранения. Также были повреждены десятки частных домов, два отеля, ресторан и 34 автомобиля.

После трагедии правоохранительные органы задержали организатора выставки дронов. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По версии следствия, одна из ассоциаций производителей оружия организовала масштабное мероприятие без необходимых согласований с военным командованием и органами власти. В нем приняли участие более 300 человек, а программа, в частности, предусматривала демонстрацию средств противовоздушной обороны.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
127
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie