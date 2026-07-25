«Преданно служила Украине»: ракетный удар по Киевщине унес жизнь полковника УГО Валентины Савицкой

Погибла Валентина Савицкая / © Управление государственной охраны Украины

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В пятницу, 24 июля, в результате российского ракетного удара по Киевской области погибла заместитель начальника Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины, полковник Валентина Савицкая.

Об этом сообщило Управление государственной охраны Украины, выразив соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибшей.

В УДО подчеркнули, что Валентина Савицкая посвятила много лет службе государству, добросовестно выполняя свой воинский долг. Её назвали высококвалифицированным специалистом, чья ответственность, принципиальность и преданность делу стали важной составляющей многих достижений Управления.

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«Именно благодаря её настойчивости УДО Украины значительно расширило международное сотрудничество, углубило взаимодействие с иностранными партнерами и существенно укрепило стратегические коммуникации», — добавили в УДО.

Погибла Валентина Савицкая / © Управление государственной охраны Украины

Ранее о гибели Валентины Савицкой сообщил её супруг, руководитель Центра стратегических коммуникаций Игорь Соловей.

«В моей семье случилось страшное горе: нелюди убили мою любимую девочку и заботливую жену, любящую маму и дочь Валентину Савицкую (Линевич)… Вспомните мою любимую, она была невероятным, самым лучшим человеком в мире…», — написал мужчина.

Ракетный удар по частной выставке оружия в Киевской области — что известно

24 июля российские войска нанесли удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400. По данным Военно-воздушных сил, одну из них удалось сбить. Попадание произошло на частный полигон в Бучанском районе, где в тот момент проходила выставка вооружений с участием представителей украинской оборонной отрасли.

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По последним данным, в результате атаки погибли 10 человек, ещё около сотни получили ранения. Также были повреждены десятки частных домов, два отеля, ресторан и 34 автомобиля.

После трагедии правоохранительные органы задержали организатора выставки дронов. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По версии следствия, одна из ассоциаций производителей оружия организовала масштабное мероприятие без необходимых согласований с военным командованием и органами власти. В нем приняли участие более 300 человек, а программа, в частности, предусматривала демонстрацию средств противовоздушной обороны.

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