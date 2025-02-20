Преданность, которая разрывает сердце: в Черновцах хаски ждет возвращения мобилизованного хозяина

Местные жители уже обратили внимание на историю собаки и ищут варианты временного убежища для нее.

В Черновцах собака породы хаски каждый день приходит к подъезду, где жил его хозяин, которого мобилизовали. Когда-то он был бездомным, но нашел дом, а теперь не покидает место, где испытал счастье.

Об этом сообщила директор департамента соцполитики Черновицкого горсовета Наталья Фрунзе.

Накануне Фрунзе рассказала, что заметила приходящий в здание департамента соцполитики хаски. Впоследствии она узнала трогательную историю этого пса.

“Этот красавец-хаски остался один. Его хозяина мобилизовали, и теперь он каждый день сидит у подъезда в ожидании. Он не ищет другой дом – просто ждет”, – написала Фрунзе.

Как рассказали соседи мобилизованного мужчины, этот хаски раньше был бездомным. Несколько месяцев назад он нашел хозяина, подарившего ему дом, заботу и любовь.

"Впервые за долгое время он стал счастливым. Они были неразлучны. А теперь осталась только верность", – добавила Фрунзе.

По словам директора департамента соцполитики, ее коллеги подкармливают хаски, но он нуждается в передержке во время отсутствия владельца.

"Хозяин обязательно вернется. И я уверена, что первое, кого он будет искать – это своего друга, который так преданно его ждет”, – отметила Фрунзе.

Напомним, в Запорожье подростки жестоко убили собаку и пытались сфотографироваться с ее трупом. Об инциденте правоохранители узнали из социальных сетей.

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