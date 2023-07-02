Предатель Балицкий сохранил кресло депутата Запорожского облсовета: в Кабмине отреагировали

Балицкий почему-то формально до сих пор остается с депутатским мандатом Запорожского областного совета.

Служба безопасности Украины признала главу оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области Евгения Балицкого виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом информируют в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, Балицкий почему-то формально до сих пор остается с депутатским мандатом Запорожского областного совета.

46 "В очередной раз обращаемся с требованием лишить предателя депутатского мандата, ведь эта ситуация позорна", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что народный депутат Украины двух предыдущих созывов Евгений Балицкий, подписавший с президентом России Владимиром Путиным документы о фейковом присоединении Запорожской области к Российской Федерации, получил "советника" — одиозного в Украине министра образования правительства Виктора Януковича Дмитрия Табачника.

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