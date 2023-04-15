Предатель Кива "от себя и от миллионов украинцев" поблагодарил Путина за войну

Бывший народный беглый депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива поблагодарил кремлевского "фюрера" Владимира Путина за войну в Украине и похвалил российских оккупантов.

Скандальным заявлением Кива шокировал в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов.

Экс-депутат повторил кремлевские тезисы о "русском мире" и цинично возвеличил русских солдат, которые, по убеждению Кивы, "освобождают русский народ". Кроме того, предатель восхвалял окупантов и российского диктатора Путина.

"Киев – это мать городов русских. И то, что сейчас делает русский солдат – это освобождение и спасение "русского мира" и русского народа. Это должно быть определением для каждого, кто сейчас считает себя лидером общественного мнения, выступает по телевизору или в Интернете "Чтобы у нас была четкая позиция, которая определена президентом РФ Путиным. От себя и от миллионов украинцев я хочу сказать "спасибо" за эту позицию", — заявил Кива.

Одиозный оппозиционный экс-политик также выразил идею о том, что, мол, украинцы и россияне должны вместе "защищать Родину": "Придет тот момент, когда мы станем рядом с российским солдатом и продолжим наше ратное дело по защите нашей Родины".

Напомним, 14 апреля 2022 года в Верховной Раде было объявлено о приостановлении деятельности парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь". В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский направил в Раду запрос о лишении мандата депутатов "ОПЗЖ".

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