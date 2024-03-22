Предатель "сливал" РФ локации оборонных заводов на Житомирщине, а теперь 15 лет проведет за решеткой

Кроме того, злоумышленник также отслеживал места базирования и перемещения Сил обороны, привлеченных к защите Киева.
Благодаря доказательной базе СБУ реальный срок заключения – 15 лет – получил еще один агент российской военной разведки, действовавший в Житомирской области и "сливавший" врагу локации оборонных заводов.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
В спецслужбе сообщили, что в начале полномасштабного вторжения России злоумышленник отслеживал места базирования и перемещения Сил обороны Украины, привлеченных к защите Киева.
А еще он передал врагу геолокации нескольких предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.
Контрразведчики СБУ задержали вражеского приспешника в июле 2022 года в результате многоэтапной спецоперации на территории области.
По материалам спецслужбы суд признал его виновным в госизмене, совершенной в условиях военного положения, и наказал злоумышленника 15 годами заключения с конфискацией имущества.
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Кем оказался предатель
Следствие установило, что предателем оказался бывший работник одного из местных оборонных заводов.
В ходе боев за Киев его дистанционно завербовал кадровый сотрудник Главного управления Генштаба вооруженных сил России (известного как ГРУ). К сотрудничеству с врагом мужчину привлекли через запрещенную соцсеть "ВКонтакте", где злоумышленник публиковал свои антиукраинские комментарии.
Во время обыска в доме мужчины были изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
К слову, СБУ разоблачила и задержала агента ФСБ, который искал "слабые места" в обороне на севере Украины. Злоумышленник пытался получить координаты Сил обороны в приграничных районах Черниговщины.
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