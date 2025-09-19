Купянск / © Getty Images

Реклама

Военный эксперт Владислав Селезнев прокомментировал информацию о том, что наступлением РФ на Купянск командует украинский предатель Сергей Стороженко. В частности, в свое время они вместе служили в Крыму.

Об этом «УНИАН» рассказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, Стороженко – уроженец Харьковской области. Примечателен тот факт, что сегодня в Сумах живет одна из его родных сестер. Цинизм на этом моменте уже зашкаливает, ведь в свое время Стороженко отдавал приказы по нанесению ракетных ударов по Сумам.

Реклама

«То есть фактически у нас есть факт государственной измены. Не следует недооценивать его организационные и профессиональные качества. Он был хорошим командиром. Он обладает опытом управления оперативного уровня, знает неплохо местность. Я думаю, что у него немало ресурсов для организации наступательных действий», — рассказал Селезнев.

Ранее речь шла о том, что войска РФ ведут штурмующие Купянск. В частности, они используют тактику подземных газопроводов под рекой Оскол. Руководство этой операцией осуществляет бывший офицер ВСУ Сергей Стороженко — предатель Украины , перешедший в 2014 году на сторону России.

В расследовании BBC News Украина главную роль в наступлении РФ на Купянск играет 6-я армия. Ею командует генерал-лейтенант Сергей Стороженко. Именно он отчитывается о ходе штурма Купянска, после чего информация поступает в Генштаб Вооруженных сил РФ на имя начальника Валерия Герасимова.

«Я думаю, в 2014-м ему сделали такое предложение, от которого он не смог отказаться… Думаю, его банально коррумпировали. Он был неплохим офицером и заботился о репутации, но ключевое испытание, когда жизнь показывает, кто есть кто – он не прошел», – высказался ранее Селезнев.