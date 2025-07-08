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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
237
Время на прочтение
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Предатель в космической сфере: СБУ задержала агента ФСБ, завербованного через жену

По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, работавший в Государственном космическом агентстве Украины

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
СБУ задержала агента ФСБ

СБУ задержала агента ФСБ

15 лет заключения с конфискацией имущества получил агент ФСБ, который шпионил в пользу врага в Государственном космическом агентстве Украины (ГКАУ).

Об этом пишет СБУ.

Контрразведчики и следователи СБУ задержали предателя весной этого года прямо во время совещания в Министерстве по стратегическим отраслям промышленности.

По данным следствия, должностного лица ГКАУ российская спецслужба дистанционно завербовала в 2024 году. Для этого ФСБ использовала его супругу, проживающую в Ростове-на-Дону и сотрудничающую с оккупантами.

Врага особенно интересовала секретная информация, к которой имел доступ агент. В частности, речь шла о спутниковых снимках, расположении стратегических предприятий, а также о дислокации заводов, производящих системы навигации и высокоточное вооружение для обороны Украины. Предатель также должен был передать оккупантам актуальные локации военных складов.

Следствие установило, что фигурант согласился сотрудничать с ФСБ за денежное вознаграждение. Кроме того, он планировал уехать в Россию после ухода на пенсию летом 2025 года. Во время обысков у агента изъяли телефон, содержащий неопровержимые доказательства его работы на врага.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Сумской области агента ФСБ — бывшего военнослужащего, подполковника запаса Сил обороны, который после увольнения со службы в 2023 году согласился на сотрудничество с российской разведкой.

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Дата публикации
Количество просмотров
237
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