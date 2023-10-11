Предателей, которые корректировали огонь по селу Гроза на Харьковщине, нашли: кто они

СБУ разоблачила предателей, которые навели российский "Искандер" на село Гроза в Харьковской области.

Служба безопасности "по горячим следам" установила личности двух изменников, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября, когда погибли 55 человек.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленниками оказались два местных жителя – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону оккупантов.

Предатель, скорректировавший удар россиян по селе Гроза на Харьковщине / Фото: СБУ

Предатель, скорректировавший удар россиян по селе Гроза на Харьковщине / Фото: СБУ

За это они получили "должности" в рядах оккупационного "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". Там один из них был назначен "водителем конвойной группы", другой — "инспектором дорожно-патрульной службы".

Предатель, скорректировавший удар россиян по селе Гроза на Харьковщине / Фото: СБУ

Предатель, скорректировавший удар россиян по селе Гроза на Харьковщине / Фото: СБУ

Перед освобождением региона оба предателя вместе с семьями сбежали в РФ, где продолжили работать в пользу страны-агрессора. По указаниям российских оккупантов они дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории.

Предатель, скорректировавший удар россиян по селе Гроза на Харьковщине / Фото: СБУ

Предатель, скорректировавший удар россиян по селе Гроза на Харьковщине / Фото: СБУ

Они узнавали информацию под видом дружеских разговоров и переписок в мессенджере. Предатели выспрашивали у людей сведения о дислокации Сил обороны и массовых мероприятиях на территории региона.

С начала октября этого года оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. Они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители — их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию.

Переписка предателей / Фото: СБУ

Переписка предателей / Фото: СБУ

Переписка предателей / Фото: СБУ

Когда старший брат Владимир Мамон узнал точный адрес и время проведения мирного мероприятия, он передал эти данные российским оккупантам. Вскоре они нанесли прицельный удар по украинском селе с применением оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М". Тогда в результате воздушной атаки РФ погибли 55 мирных жителей, среди них – ребенок.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности составили обоим фигурантам подозрения по ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса. Кроме того, преступные действия Владимира Мамона дополнительно квалифицированы по ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438.

Ракетный удар по селе Гроза в Харьковской области

Российские оккупанты 5 октября нанесли удар по селу Гроза Купянского района Харьковщины. Россияне обстреляли здание местного кафе-магазина, где происходили поминки за военным, родом из этого села.

Военного похоронили сначала в Днепропетровской области, ведь село было в оккупации. Потом родные решили перезахоронить его дома.

В результате удара погиб в том числе 8-летний ребенок. РФ одной ракетой убила более половины жителей села Гроза, все они гражданские.

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