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Предателей Украины лишат государственных наград: Рада приняла законопроект

Предателей Украины лишат государственных наград: Рада приняла законопроект

Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий лишение государственных наград лиц, признанных изменниками Украины / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11410, предусматривающий лишение государственных наград лиц, признанных изменниками Украины.

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада Украины сделала важный шаг в борьбе с государственной изменой и приняла в первом чтении законопроект №11410. Он предусматривает лишение государственных наград лиц, совершивших преступления против государства.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект поддержало подавляющее большинство присутствующих парламентариев — 341 голос был отдан "за".

"Для этого предусматривается новое дополнительное наказание в УК – лишение госнаград, и определяются преступления, за которые это может иметь место. В УПК определяется, что суд во время приговора должен определить, есть ли основания лишать личность госнаград. Вводится также санкция в виде лишения госнаград по решению СНБО", – объяснил нардеп.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский инициировал лишение государственных наград людей, популяризирующих страну-террористку Россию.

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