Предателей Украины могут лишать государственных наград: в Раде приняли законопроект

Верховная Рада Украины приняла законопроект №11410, позволяющий лишать предателей государственных наград. Законопроект, инициированный президентом Владимиром Зеленским в июле этого года, поддержали 283 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Согласно новым изменениям, лица, осужденные за тяжкие преступления против национальной безопасности, мира или международного правопорядка, могут быть лишены государственных наград по обвинительному приговору суда. Кроме этого, лишение может производиться по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое вводится в действие указом президента.

Также законопроект предполагает, что популяризация действий государства-агрессора может стать основанием для лишения наград. Лица, лишившиеся государственных наград, лишаются прав и льгот, предусмотренных для награжденных, и обязаны вернуть награды в течение 30 дней.

Напомним, ВР предоставила право на увольнение тем, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести на фронте.

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