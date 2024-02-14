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Предатели среди своих: СБУ задержала информатора, наводил российские ракеты на Харьков

Предатели среди своих: СБУ задержала информатора, наводил российские ракеты на Харьков

Предатели среди своих: СБУ задержала информатора, наводил российские ракеты на Харьков

Информатор российских ракет в Харькове / Фото: СБУ

Осенью 2023 года человек по собственной инициативе начал передавать оккупантам разведывательную информацию.

Служба безопасности Украины задержала информатора российских спецслужб, корректировавшего ракетные атаки по критической инфраструктуре Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужб, среди основных целей врага были стратегически важные предприятия, включая оборонно-промышленный комплекс Украины.

"Для большей эффективности ракетно-дроновых атак на местные объекты оккупанты рассчитывали получить от своего приспешника геолокации украинской ПВО. В случае получения таких сведений захватчики надеялись "обойти" системы противовоздушной обороны ВСУ или совершить по ним прицельный удар. Для сбора разведданных фигурант находил места вражеских "прилетов", а затем производил там скрытую фото- и видеосъемку", — отметили в СБУ.

Все полученные сведения изменник пересылал в несколько чатов прокремлевских Телеграмм-каналов, контролируемых спецслужбами РФ.

Сотрудники СБУ задержали его во время выполнения враждебной задачи.

По данным следствия, фигурантом является 58-летний местный житель, "идеологический сторонник рашизма". Осенью 2023 года мужчина по собственной инициативе начал передавать оккупантам разведывательную информацию через популярные мессенджеры. Также мужчина публиковал в соцсетях свои сообщения, в которых пытался дискредитировать украинских защитников.

Во время обысков в его доме изъят мобильный телефон с поличным.

По материалам Службы безопасности задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее СБУ разоблачила в Кривом Роге коллаборантку, которая притворялась переселенкой и оформила соцвыплаты от государства.

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