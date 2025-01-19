Предатели Украины попали под санкции: кто в списке и как их наказали

Под санкции попали всего 18 человек, среди которых не только украинцы, но и россияне.

В Украине лишили госнаград и заблокировали активы ряд лиц, пытавшихся формировать антивластные и пророссийские настроения. Щ

Детальнее – читайте в материале от ТСН.ua

Громкие разоблачения

В субботу, 18 января Государственное бюро расследований (ДБР) совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении в государственной измене Вадиму Новинскому, экснардепу от пророссийской партии "Оппозиционный блок".

Следствие установило, что с 2014 года Вадим Новинский продвигал российские нарративы из-за интервью, публичных выступлений и постов в соцсетях, он пытался формировать в Украине антивластные и пророссийские настроения, а также оправдывал российскую агрессию.

Пророссийский депутат, следуя указаниям патриарха Русской православной церкви Кирилла (Гундяева), в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении. Он фактически являлся "куратором" РПЦ в Украине и представлял религиозную организацию иностранного государства.

Также НАБУ и САП разоблачили бывшего топ-чиновника МВД на масштабной схеме хищения бюджетных средств и взяточничестве. Судя по обстоятельствам дела, речь идет о бывшем госсекретаре Министерства внутренних дел Алексее Тахтае.

Чиновника подозревают в махинациях по закупке оборудования и получении премиум-автомобилей общей стоимостью более 6 миллионов гривен.

Антикоррупционные активисты напомнили, что ранее Тахтай был замминистра внутренних дел Арсена Авакова. В 2017 году его наградили орденом "За заслуги" ІІ степени.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эти громкие разоблачения и заявил: "Каждый, кто становится на путь против Украины, против закона в стране, должен помнить: будет ответ".

Санкции против предателей и пропагандистов

В воскресенье, 19 января, Зеленский подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях.

Согласно решению, блокируются:

пропагандисты, работающие на Россию;

лица, перешедшие на сторону врага;

те, кто помогает России продолжать войну.

Кто под санкциями

Согласно указу №38/2025, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 19 января 2025 года, речь идет овведении персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) против ряда лиц.

Под санкции попали всего 18 человек, среди которых действующие и бывшие народные депутаты Украины, бизнесмены, а также российские деятели эстрады и музыканты.

В частности, это:

нардеп Юрий Бойко ;

; нардеп Нестор Шуфрич;

бывший лидер КПУ Петр Симоненко ;

; пропагандистка по пророссийскому ресурсу "Страна.ua" Светлана Крюкова ;

; экснардеп от "Партии Регионов" Леонид Литвинов ;

; экснардеп от "Партии Регионов" Леонид Байсаров ;

; бывший депутат Донецкого областного совета Евгений Горохов ;

; приспешник боевиков "ДНР", имевший звание "Герой Украины", Александр Однораленко ;

; олигарх и РФ Константин Григоришин.

Под санкциями оказались бывшие депутаты, обвиненные в госизмене Евгений Мураев и Олег Волошин; народная артистка, перешедшая на сторону РФ Ружена Рублева; шахматист, перешедший на сторону РФ и ставший членом Совета Федерации России от оккупированной АР Крым Сергей Карякин; хореограф Вадим Писарев, русский поэт Илья Резник, русский оперный певец Василий Герелло ; российский музыкант-путинист Юрий Башмет ; ректор столичного института Виктор Садовничий.

Санкции предполагают лишение государственных наград; полное прекращение торговли, транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины; остановку выполнения экономических и финансовых обязательств; предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и блокирование активов.

На российского олигарха Константина Григоришина наложили 16 запретов.

К трем людям – Юрий Бойко, Виктор Садовничий и Юрий Башмет, применили одну санкцию, а именно бессрочное лишение государственных наград, к другим применили санкции на 10 лет.

Что известно о пропагандистах

В настоящее время на территории Украины находятся два украинских политика, оказавшихся под санкциями – это Нестор Шуфрич и Юрий Бойко, передает BBC.

В издании отметили, что Шуфрич с 15 сентября 2023 года находится за решеткой в Киеве после того, как правоохранители сообщили ему о подозрении в госизмене.

По версии следствия депутат выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, который в 2014 году сбежал в Россию и стал работать на оккупантов. Шуфрич по указанию Сивковича систематически в своих выступлениях и интервью "публично распространял нарративы государства-агрессора, проводящего подрывную деятельность против Украины". Свою вину нардеп не признает.

Юрий Бойко был сопредседателем фракции ОПЗЖ в парламенте, однако не попал под уголовное преследование после начала полномасштабного российского вторжения. Впоследствии он возглавил новую парламентскую группу "Платформа за жизнь и мир".

В декабре 2024 года Бойко опубликовал в соцсетях пророссийское заявление о "радикалах в Украине, которые переименовывают города", "запрет говорить на родном языке" и "насилие над людьми".

Украинский и российский бизнесмен Константин Григоришин владел большими активами в Украине. В частности, на 2019 год через группу "Энергетический стандарт" ему принадлежали: "Запорожтрансформатор", "Винницаоблэнерго" и миноритарные пакеты акций облэнерго из Тернополя, Запорожья, Полтавы, Чернигова и Сум, которыми он владеет в партнерстве с Коломойским, передает "Экономическая правда". .

В 2022 году государство национализировало "Запорожтрансформатор". На 2024 год у него остались доли в "Винницаоблэнерго", "Черниговоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Полтаваоблэнерго" и "Сумыоблэнерго".

Состояние олигарха в 2021 году издание "Forbes Украина" оценивало в 275 миллионов долларов. Одним из самых ценных активов бизнесмена есть коллекция картин, которая 10 лет назад оценивалась Lloyd's в 300 миллионов долларов.

Издание "Страна.ua" с 2021 года находится под санкциями СНБО за "антиукраинскую деятельность", а также его главный редактор Игорь Гужвы.

В санкциях, введенных против 40-летней журналистки Светланы Крюковой, отдельно прописана необходимость блокирования этих вебресурсов, а именно: strana.ua, strana.news, strana.one, Strana. соцсетях.

Комментируя решение Зеленского, журналистка отметила, что "разочарована" введенными санкциями и отметила, что будет их обжаловать в суде.

"Завтра иду обжаловать указ президента в Верховном суде. Одним судом больше, одним меньше. И не потому, что я люблю загружать работой своих адвокатов, а потому, что я глубоко верю уважаю свою страну, где я живу и верю в нее как в правовую". государство, где мораль, честь и закон идут бок о бок", — написала она на своей странице в Facebook.

Новые санкционные решения

Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинкам и украинцам 19 января заявил, что в стране будут продолжать лишать государственных наград российских пропагандистов и помогающих врагу людей.

В частности, глава государства анонсировал введение новых санкций, которые будут введены вскоре.

“Звание Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине. Мы готовим сейчас и новые санкционные решения. Будут они в скором времени», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что ВР приняла закон №11410, позволяющий лишать предателей государственных наград.

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