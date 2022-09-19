Предательница из Черниговской области за деньги сдавала рашистам позиции ВСУ: фото

Предательница в течение августа-сентября 2022 года, после освобождения Черниговской области от оккупации, продолжила сотрудничать с российскими оккупантами.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, женщина собирала информацию о движении и расположении подразделений и военной техники ВСУ, а также об объектах критической инфраструктуры. Через каналы в "Телеграм" она отправляла собранную информацию представителю РФ, за что получала деньги.

Во время обыска по месту жительства правоохранители изъяли доказательства, подтверждающие сбор и передачу данных.

Правоохранители задержали женщину после выполнения очередного поручения врага.

Ей сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении подразделений Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

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