Предательница из Черниговской области за деньги сдавала рашистам позиции ВСУ: фото

Жительнице Черниговщины, сдававшей врагу позиции ВСУ, объявили о подозрении.
Предательница в течение августа-сентября 2022 года, после освобождения Черниговской области от оккупации, продолжила сотрудничать с российскими оккупантами.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, женщина собирала информацию о движении и расположении подразделений и военной техники ВСУ, а также об объектах критической инфраструктуры. Через каналы в "Телеграм" она отправляла собранную информацию представителю РФ, за что получала деньги.
Во время обыска по месту жительства правоохранители изъяли доказательства, подтверждающие сбор и передачу данных.
Правоохранители задержали женщину после выполнения очередного поручения врага.
Ей сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении подразделений Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).
Читайте также: