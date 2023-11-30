Предательницу-пропагандистку Витязеву с канала Соловьева приговорили к 11 годам: детали от СБУ

По материалам СБУ к 11 годам тюрьмы заочно осуждена пропагандистка из канала Владимира Соловьева.

По материалам Службы безопасности заочный срок заключения получила коллаборантка Юлия Лозанова (более известная под псевдонимом Юлия Витязева), которая скрывается от правосудия в России.

Об этом сообщила СБУ.

Еще в 2015 году Юлия Лозанова переехала из Украины в Москву, где начала публично распространять фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве.

После начала полномасштабного вторжения в РФ она постоянно выступала за поддержку российских захватчиков, о чем заявляла в многочисленных эфирах на пропагандистском телеканале "Соловьев Live".

Предательницу-пропагандистку Юлию Лозанову (Витязеву) по каналу Соловьева приговорили к 11 годам / Фото: СБУ

Кроме того, коллаборантка стала "обозревательницей" оккупационного информагентства "News Front", которое создали во временно захваченном Крыму. Также установлено, что именно Лозанова одна из первых начала оправдывать россиян в подрыве Каховской ГЭС.

Также она регулярно использует подконтрольные Телеграмм-каналы для сбора донатов на нужды воюющих против Украины оккупационных группировок РФ.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал Лозанову виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ей назначено заочно 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжаются комплексные меры по физическому задержанию и привлечению злоумышленницы к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, российский генерал Сергей Кобылаш, командовавший ракетным ударом по многоэтажке в Умани, получил подозрение по материалам СБУ. Поскольку он скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

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