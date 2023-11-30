Предательницу-пропагандистку Витязеву с канала Соловьева приговорили к 11 годам: детали от СБУ

По материалам СБУ к 11 годам тюрьмы заочно осуждена пропагандистка из канала Владимира Соловьева.
По материалам Службы безопасности заочный срок заключения получила коллаборантка Юлия Лозанова (более известная под псевдонимом Юлия Витязева), которая скрывается от правосудия в России.
Об этом сообщила СБУ.
Еще в 2015 году Юлия Лозанова переехала из Украины в Москву, где начала публично распространять фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве.
После начала полномасштабного вторжения в РФ она постоянно выступала за поддержку российских захватчиков, о чем заявляла в многочисленных эфирах на пропагандистском телеканале "Соловьев Live".
Кроме того, коллаборантка стала "обозревательницей" оккупационного информагентства "News Front", которое создали во временно захваченном Крыму. Также установлено, что именно Лозанова одна из первых начала оправдывать россиян в подрыве Каховской ГЭС.
Также она регулярно использует подконтрольные Телеграмм-каналы для сбора донатов на нужды воюющих против Украины оккупационных группировок РФ.
На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал Лозанову виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Ей назначено заочно 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжаются комплексные меры по физическому задержанию и привлечению злоумышленницы к ответственности за преступления против нашего государства.
Напомним, российский генерал Сергей Кобылаш, командовавший ракетным ударом по многоэтажке в Умани, получил подозрение по материалам СБУ. Поскольку он скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.
Читайте также: