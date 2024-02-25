"Предательская позиция": Зеленский ответил на упреки относительно своей нелегитимности как президента

Некоторые политики на Западе и в Украине сторонники идеи нелегитимности Зеленского как президента.

Тема нелегитимности Владимира Зеленского в качестве президента Украины, поднимавших некоторые политики на Западе и в Украине после мая 2024 года, является программой Российской Федерации.

Об этом сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции 25 февраля.

"О легитимности это не мнение западных партнеров или кого-то внутри Украины, это нарратив и программа РФ. Для всех поняло, что это программа россиян. Все против этого. Будет здесь Эмманюэль Макрон в ближайшее время из "Большой семерки", он ответит. Мало того, что звучит не очень весело, то мне некоторые из них даже говорят фамилии тех, кто у нас внутри, кто поднимает этот нарратив. Плохая идея. Я к этому отношусь, как к предательской позиции в отношении Украины", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что эта тема является конкретной программой.

"Есть документ, который это подтверждает. Программа РФ. Я знаю, что у некоторых журналистов США тоже это есть", — добавил он.

Напомним, что в мае 2024 года истекает пятилетний срок полномочий президента Украины, однако, согласно закону, проведение президентских выборов до окончания военного положения невозможно.

Тем временем в МИД Украины прокомментировали тему необходимости проведения выборов в Украине, несмотря на объявленное военное положение. Там отметили, что на Западе это используют только праворадикальные политики, не являющиеся образцами демократии. Западные партнеры понимают необходимость соблюдения закона.

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