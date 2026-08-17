Предательство либо смерть ребенка: волонтер Пуришев уехал в РФ и сдался ФСБ, чтобы спасти сына

Известный мариупольский волонтер Михаил Пуришев отправился в Россию, чтобы спасти своего 18-летнего сына, которому ФСБ угрожала принудительной мобилизацией на войну и смертью.

Реклама

Известный волонтер из Мариуполя Михаил Пуришев заявил, что российская ФСБ вышла на него и шантажирует жизнью двоих детей, живущих в России. В частности, работник ФСБ угрожал отправить сына волонтера на войну против Украины.

Об этом волонтер заявил в соцсетях.

Реклама

Требования ФСБ

На опубликованной волонтером аудиозаписи мужской голос на русском языке требовал предоставить «определенные сведения» и угрожал мобилизацию его сына в армию РФ и отправкой на фронт.

Реклама

«Представьте ситуацию, что те ребята, которым вы сейчас помогаете, однажды будут стоять напротив вашего сына в окопе», — угрожал ФСБовец.

Пуришев: «Если я с вами не буду сотрудничать, вы моего сына отправите в окоп?»

Собеседник ФСБ: «Вы правильно понимаете…Если попытаетесь о нас рассказать кому-то, то последствия будут такими же».

Как добавляет «Украинская правда», во время общения Пуришеву предлагали решить все проблемы сына, помочь ему деньгами и неоднократно обещали дать поговорить с ним, но ни обещание так и не выполнили.

Реклама

За пять звонков волонтер не передал никакой информации и отказался от предложенных денег.

«ФСБ поставила одно условие — молчание. Поэтому огласка — единственная защита Михаила и его сына», — отметили в сообщении друзья волонтера.

Волонтер решил ехать в Россию

Волонтер решил уехать в Россию, чтобы попытаться спасти сына.

«Меня шантажирует ФСБ. Они (работники ФСБ — Ред.) предложили мне дружить с ними. Есть два варианта: первый вариант — я дружу с ними, они помогают сыну, сына не трогают, у него все хорошо, но я предаю здесь страну и здесь своих детей. А второй вариант — я с ними не сотрудничаю, и моего сына просто убьют. Я решил, что есть третий вариант для меня — это просто взять и поехать туда, и когда я буду уже у них, они могут делать все, что угодно, но мой сын будет жить и надеюсь, что они отстанут от него», — рассказал Михаил Пуришев со слезами на глазах.

Реклама

Впоследствии волонтер записал второе видео, в котором заявил, что уже находится на территории РФ.

«Сейчас, когда вы смотрите это видео, я, скорее всего, нахожусь на допросах. Вы шантажировали меня моими детьми, являющимися гражданами РФ. У меня еще двое детей — граждан Украины. Я сейчас нахожусь у вас. И единственное, что я хочу попросить у вас, чтобы вы не трогали детей», — обратился Михаил к российским спецслужбам.

Неужели не было других вариантов?

Волонтерская команда «Несокрушимые», лидером которой был Пуришев, в комментарии «Суспильному» подтвердила, что Михаил действительно отправился в РФ.

«Это только его решение. Это началось ровно месяц назад. Весь этот месяц это было конфиденциально. И команда не знала, что происходит в его жизни. Как только все это началось, он рассмотрел сотни сценариев, вариантов. При всех решениях он очень рисковал сыном или другими людьми, которые там что-то делали, то он решил рисковать собой», — отметили его коллеги.

«Он сказал: мне 40 лет два инфаркта, я столько рисковал жизнью, чтобы спасти неродных детей — из Мариуполя, из Азовстали, из Олешков, из Бахмута. Что я сына я не поеду спасать, конечно, что он всю ответственность взял на себя. То есть, он решил своей жизнью решить эту проблему. Это его сознательное решение», — добавил знакомый волонтера.

Что известно о Михаиле Пуришеве

До начала полномасштабного вторжения Михаил Пуришев жил и занимался бизнесом в Мариуполе. В марте 2022 года он волонтер шесть раз заезжал в блокадный Мариуполь, спасая гражданских.

«Когда я впервые уехал (8 марта 2022 года), город походил на облако дыма, на костер… В последний раз, когда я был там, там был просто пепел с черным углем зданий…» — рассказывал Пуришев в интервью Reuters в апреле 2022 года.

После оккупации Мариуполя продолжил волонтерскую деятельность в прифронтовых областях. Год назад Пуришев вместе с другими волонтерами добровольно мобилизовался в Сил обороны Украины. Однако впоследствии был демобилизован по состоянию здоровья после перенесенных двух инфарктов.

Как объясняет hromadske со ссылкой на друзей волонтера, у Михаила четверо детей — двое в Украине и двое в России. Он развелся с женой еще до полномасштабной войны, и женщина вместе со своей матерью вывезла детей в РФ еще до 2022 года.

По словам друзей, Михаил неоднократно пытался вывезти сына из России за границу, но женщина-россиянка годами она не подписывала нужные документы и не давала согласия на выезд. Теперь сыну исполнилось 18, по возрасту его могут призвать на срочную службу — и именно из-за него ФСБ оказывает давление на отца.

Как добавили его друзья в комментарии «Громадському», Михаил уже приземлился в Москве, где его ждет «фильтрация», то есть допрос в ФСБ.

Ранее сообщалось, что житель Ивано-Франковска приехал в гости в РФ и получил тюремный срок.

Новости партнеров