Предатель и военный преступник Михаил Грицай уничтожен / © ГУР Минобороны

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Предатель и военный преступник Михаил Грицай уничтожен во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.

Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

Именно 18 июня коллаборант, государственный предатель и военный преступник Грицай был застрелен.

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Добровольно пошел на сотрудничество с врагом: что известно о предателе Грицае

Михаил Грицай родом из Полтавщины. Проживал в Бердянске. Возглавлял ячейку партии «Социалистическая Украина».

Предатель и военный преступник Михаил Грицай уничтожен во временно оккупированном Бердянске / © ГУР Минобороны

«Де-факто дерибанил государственную собственность в оккупированном Бердянске в интересах „московитов“», — говорится в сообщении ГУР.

Также известно, что Грицай терроризировал население оккупированного города, выдавал проукраинских граждан, участвовал в организации застенков на территории Бердянска.

Грицай терроризировал население оккупированного города, выдавал проукраинских граждан

«Грица заочно уведомлена о подозрении в уголовном производстве, открытом 01.04.2022 года по части 2-й статьи 111-й Уголовного кодекса Украины (государственная измена)», — добавили в ГУР.

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Напомним, ранее стало известно о задержании в Черкасской так называемого идейного «крота» России, который наводил ракеты на свою воинскую часть и отказался от «вознаграждения», которые предлагали россияне.

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