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Предателя Грицая уничтожили в оккупированном Бердянске — детали (фото)
Михаил Грицай добровольно пошел на сотрудничество с врагом и получил должность в оккупационной администрации.
Предатель и военный преступник Михаил Грицай уничтожен во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.
Об этом сообщили в ГУР МО Украины.
Именно 18 июня коллаборант, государственный предатель и военный преступник Грицай был застрелен.
Добровольно пошел на сотрудничество с врагом: что известно о предателе Грицае
Михаил Грицай родом из Полтавщины. Проживал в Бердянске. Возглавлял ячейку партии «Социалистическая Украина».
«Де-факто дерибанил государственную собственность в оккупированном Бердянске в интересах „московитов“», — говорится в сообщении ГУР.
Также известно, что Грицай терроризировал население оккупированного города, выдавал проукраинских граждан, участвовал в организации застенков на территории Бердянска.
«Грица заочно уведомлена о подозрении в уголовном производстве, открытом 01.04.2022 года по части 2-й статьи 111-й Уголовного кодекса Украины (государственная измена)», — добавили в ГУР.
Напомним, ранее стало известно о задержании в Черкасской так называемого идейного «крота» России, который наводил ракеты на свою воинскую часть и отказался от «вознаграждения», которые предлагали россияне.