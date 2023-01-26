Предателя разоблачили: сотрудник СБУ в Запорожской области собирал данные для российских спецслужб

СБУ разоблачила еще одного предателя в собственных рядах.

Сотрудники внутренней безопасности СБУ совместно с ДБР разоблачили сотрудника одного из подразделений Службы безопасности в Запорожской области, который проводил разведывательно-подрывную деятельность в пользу российских спецслужб.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным спецслужбы, после полномасштабного вторжения изменник начал скрыто собирать учредительные данные своих коллег по службе и секретную информацию о материалах досудебного расследования резонансных дел.

"Сегодня Служба работает как единая команда и делает максимум ради победы Украины. И самоочищение наших рядов от предателей – важная часть этого процесса. Советую осознать всем: СБУ – это не место для агентов Кремля и людей, которые не верят в победу Украины. Если кто-то изменил присяге и украинскому народу — должен ответить по закону", — отметил глава Службы безопасности Василий Малюк.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) должностному лицу сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в СБУ разоблачили поклонницу "русского мира", которая была должностной лицом их же научно-исследовательского учреждения.

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