Предлагал деньги за "голые" фотографии: в Черкассах будут судить мужчину, который развращал мальчика

Предлагал деньги за "голые" фотографии: в Черкассах будут судить мужчину, который развращал мальчика

Мужчина воспользовался тем, что ребенок из малообеспеченной семьи, поэтому предлагал за фотографии деньги.

В Черкассах будут судить 41-летнего мужчину, который развращал мальчика из малообеспеченной семьи. Прокуратура направила в суд соответствующий обвинительный акт.

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Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети.

Черкащанина обвиняют в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 156 УК Украины), умышленного получения доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий, ее приобретения и хранения без цели сбыта ч. 1 ст.301-1 УК Украины).

Следствием установлено, что мужчина зарегистрировался в мобильном приложении Telegram и с конца декабря 2020 года по апрель 2021 года с целью удовлетворения половой страсти переписывался с несовершеннолетним, зная о его возрасте. В процессе общения с ребенком мужчина узнал, что он из малообеспеченной семьи, поэтому воспользовался этим. Злоумышленник уговорил мальчика за деньги делать и отправлять ему порнографические фотографии.

Фото, содержащие признаки детской порнографии, мужчина хранил на собственном мобильном телефоне. Их нашли во время обысков и осмотра телефона.

Напомним, что 53-летний житель Стрыя Львовской области предстанет перед судом за хранение около полусотни гигабайтов детской порнографии.

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