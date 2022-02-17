Предлагал конфеты и деньги: под Запорожьем мужчина насиловал малолетних девочек

Личность злоумышленника установлена, а правоохранители выясняют количество жертв.

В Энергодаре Запорожской области неизвестный мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку. Его разыскивает полиция.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

15 февраля правоохранители в сети Интернет обнаружили публикацию, в которой рассказывается о том, что в Энергодаре мужчина знакомился с малолетними девочками, предлагал им конфеты и деньги в обмен на секс. Свои действия в отношении малолетних злоумышленник снимал на мобильный телефон.

Информация о данном событии была внесена в Единый учет заявлений и сообщений граждан. Вчера, 16 февраля, родители одной из пострадавших – 12-летней девочки, написали заявление в отдел полиции.

"По факту следователям открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) УКУ. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 301-1 (Изготовление, распространение, сбыт детской порнографии или принуждение несовершеннолетнего лица к участию в создании детской порнографии) Уголовного кодекса Украины", — рассказали в полиции.

Личность злоумышленника установили. Им оказался 54-летний житель Энергодара. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, что в Херсонской области будут судить мужчину, который изнасиловал малолетнюю дочь сожительницы и снимал свои действия на камеру.

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