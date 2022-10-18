Предлагал смыть грехи кровью украинцев: зек из "Вагнера" рассказал, как Пригожин вербовал в колонии

"Доброволец" из колонии вступил в ряды ЧВК "Вагнер" и "повоевал" в Украине 2 дня. Говорит, что их забрасывают на передовую как "пушечное мясо".

Пленный российский заключенный, пошедший на войну против Украины в составе частной военной компании, рассказал, как его и других заключенных из колонии вербовал руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Некоторые "добровольцы", как этот пленник "повоевал" в Украине 2 дня — приехал 21 сентября, а уже на следующий день его взяли в плен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Пленный на допросе спецслужбы рассказал, что российские власти используют свою армию заключенных как "пушечное мясо", чтобы разведывать украинские позиции на передовой.

Набирая заключенных в российских тюрьмах, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обещал им, что они смогут "смыть свои грехи" кровью украинцев и получат "чистые" документы. Но, несмотря на обещания, их забрасывают на передовую как "пушечное мясо".

Этот "доброволец" из колонии вступил в ряды ЧВК "Вагнера" и "повоевал" в Украине 2 дня. Он приехал 21 сентября, а уже на следующий день был взят в плен.

"Нас используют как пушечное мясо. Наш командир отправил нас вперед, сначала мы вместе шли, а потом оглянулся – они были очень далеко. Обычное пушечное мясо: чтобы знать, где какие позиции есть, кто где стоит… Мы как пушечное мясо… Когда вербовали, нам рассказывали совсем другую историю", – признается россиянин.

По его словам, их вербовал лично главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин. Он рассказывал, что заключенные будут воевать бок о бок с опытными военными, которые их всему научат, и они не окажутся на передовой.

Из 1200 заключенных колонии 267 сразу согласились на "мобилизацию". Но за считанные дни этот оккупант осознал, что "тут совсем не так", и понял, что выживет, только сдавшись в плен.

"Напоминаем о "Горячей линии" для пленных и их родственников: +380665803498, +3809311929842", — отметили в СБУ.

Россия отправляет заключенных на войну против Украины

Руководитель частной военной компании "Вагнер" и приближенный к Путину российский бизнесмен Евгений Пригожин вербует в колониях российских рецидивистов, насильников и других заключенных на войну против Украины. В частности, он завербовал маньяка-каннибала.

Российский олигарх и "повар Путина" Пригожин подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнер".

Британская разведка заявила, что частная военная компания "Вагнер" как минимум с июля проводит кампанию по вербовке российских зеков для участия в войне против Украины. Осужденным предлагают деньги, а также смягчение приговора.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что, несмотря на объявленную мобилизацию, путинский режим до сих пор вербует на войну заключенных в российских колониях.

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