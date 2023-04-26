Предлагали украинкам "секс-работу": на границе задержали двух иностранцев

Гражданам Болгарии грозит до 12 лет лишения свободы.

На украинско-польской границе ГПСУ задержала двух иностранцев, вербовавших украинок для работы в борделях Лондона.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Граждане Болгарии через социальные сети подыскивали украинок, которые находятся в сложном материальном состоянии. Женщинам они предлагали высокооплачиваемую работу в Лондоне. Там украинок заставляли в борделях оказывать сексуальные услуги.

Организатор схемы и его сообщник задержан на границе с Польшей. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили стриптиз-бары, в котором танцовщицы оказывали клиентам сексуальные услуги. Стоило это от 5 до 20 тысяч гривен.

Также в Киевской области правоохранители задержали женщину, которая создала публичный дом.

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