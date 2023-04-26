Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Предлагали украинкам "секс-работу": на границе задержали двух иностранцев

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
266
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Предлагали украинкам "секс-работу": на границе задержали двух иностранцев

Граждане Болгарии отправляли украинок на работу в борделе. / Фото: Госпогранслужба Украины

Гражданам Болгарии грозит до 12 лет лишения свободы.

На украинско-польской границе ГПСУ задержала двух иностранцев, вербовавших украинок для работы в борделях Лондона.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Граждане Болгарии через социальные сети подыскивали украинок, которые находятся в сложном материальном состоянии. Женщинам они предлагали высокооплачиваемую работу в Лондоне. Там украинок заставляли в борделях оказывать сексуальные услуги.

Организатор схемы и его сообщник задержан на границе с Польшей. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили стриптиз-бары, в котором танцовщицы оказывали клиентам сексуальные услуги. Стоило это от 5 до 20 тысяч гривен.

Также в Киевской области правоохранители задержали женщину, которая создала публичный дом.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
266
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация