Дата публикации
-
Категория
Украина
- Количество просмотров
- 217
Время на прочтение
2 мин
Предлагают "бесплатное" топливо: украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме
Приятные обещания предоставить бесплатное горючее порождают риск потери доступа к аккаунту, на что и рассчитывают мошенники.
Мошенники активизировали новую схему обмана, прикрываясь якобы выгодными акциями от автозаправочных станций. Злоумышленники предлагают промокоды на горючее за подписку на телеграмм-каналы, но на самом деле таким образом похищают аккаунты пользователей.
Об этом сообщает Киберполиция.
Что известно о схеме
Киберполиция предостерегает украинцев от очередной мошеннической схемы, активно распространяющейся в социальных сетях и мессенджерах. Речь идет о фейковых сообщениях с предложением получить промокод на 10 литров горючего в обмен на подписку на телеграмм-канал.
Правоохранители отмечают, что подобные «суперпредложения» являются любимым инструментом мошенников. За привлекательными обещаниями бесплатного горючего действительно скрывается риск полной потери доступа к собственным аккаунтам.
По данным киберполиции, схема работает следующим образом: сначала пользователь получает сообщение со ссылкой на фишинговую страницу, которая визуально имитирует официальный сайт известной сети автозаправочных станций. Там предлагается подписаться на телеграмм-канал и получить промокод. После этого человека перенаправляют на еще одну мошенническую страницу, где просят ввести номер телефона и подтверждающий код с SMS или Telegram. Получив эти данные, злоумышленники захватывают аккаунт и используют его для рассылки новых фейковых сообщений.
В течение суток мошенники завершают активные сессии пользователя и включают двухфакторную аутентификацию, из-за чего законному владельцу становится сложнее восстановить доступ. В результате человек теряет контроль над своим аккаунтом менее чем за 24 часа.
В киберполиции призывают украинцев осторожничать и не доверять сомнительным акциям в соцсетях и мессенджерах.
Как не стать жертвой мошенников
проверяйте информацию только через официальные сайты и страницы компаний;
не переходите по подозрительным ссылкам из SMS, мессенджеров или электронной почты;
внимательно проверяйте сайты, где просят вводить личные данные или коды подтверждения
Ранее стало известно, что мошенники обманывают украинцев, делая вид НАБУ. Людям посылают фейковые сообщения, в которых приглашают на допросы в статусе подозреваемых.
«Напоминаем, официальная почта бюро info@nabu.gov.ua «, — говорится в сообщении от НАБУ.