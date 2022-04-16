Предлагают освободить родственников из плена: в Хмельницкой области мошенники придумали новый способ наживы

За свои услуги мошенники просят деньги.

В Хмельницкой области с началом войны активизировались мошенники, пытающиеся выманить из местных жителей деньги, в частности на "потребности для армии".

Об этом сообщили в Facebook Национальной областной полиции.

В течение двух суток на телефонную линию полиции от хмельничан поступило около десяти сообщений о подозрительных телефонных звонках с неизвестных номеров. Одни просили перечислить деньги якобы на нужды военных, а другие предлагали вызволить родных из плена за деньги.

Отмечается, что никто из людей не перечислил средства. Хмельницкие, получившие звонки от неизвестных, обратились в полицию, чтобы верифицировать информацию и убедиться в правомерности.

"Раньше злоумышленники звонили гражданам под видом правоохранителей или врачей, с легендой "ваш сын/дочь попал/ла в ДТП и нужны средства на лечение", то сейчас они же, называются волонтерами или же людьми, которые помогают вернуть из плена родных", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Служба безопасности задержала двух мошенников из Запорожья, которые просили у предпринимателей Прикарпатья якобы для Вооруженных сил Украины. Они звонили по телефону франковским предпринимателям и просили перевести на карточку деньги на «помощь» ВСУ. Снятую со счета наличность в размере более 64 тысяч гривен мошенники поделили между собой.

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