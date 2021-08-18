Предлагают возместить сотни тысяч "компенсации за НДС": киберполиция рассказала о новой мошеннической схеме

Таким образом преступники получают доступ к деньгам на карточках.

В Сети появился сайт "Единого Компенсационного Центра Возвращение Невыплаченных денежных средств", на котором указывается информация о, якобы, возможности получить компенсацию НДС от 7000 грн до 90000 грн. Получить эту компенсацию, якобы, можно до 15 августа 2021 года, и сумма, якобы, начислялась за последние 36 месяцев. Обращения граждан по этому виду мошенничества направлены в следственные подразделения полиции для принятия решений об открытии уголовных производств.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины (НПУ), пишет "Укринформ".

Как уточнили в киберполиции, с начала этой недели всего поступило 6 таких обращений, из них 3 — обращения от пострадавших, и еще 3 — обращения от граждан в порядке информирования.

"Поскольку Департамент киберполиции является оперативным подразделением и в его структуре отсутствуют следственные подразделения, все обращения зарегистрированы к единому учету в органах (подразделениях) полиции заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях, утвержденного приказом МВД от 8 февраля 2019 № 100, и направлены в следственные подразделения для принятия процессуальных решений об открытии уголовных производств ", — сообщили правоохранители.

Напомним:

В Украине аферисты придумали новую мошенническую схему , чтобы выманить средства граждан. злоумышленники звонят украинцам, обещая компенсацию, но на самом деле сами выманивают деньги.

, чтобы выманить средства граждан. злоумышленники звонят украинцам, обещая компенсацию, но на самом деле сами выманивают деньги. Также мошенники придумали новую схему, с помощь которой охотятся на сбережения пенсионеров. Они называются работниками Пенсионного фонда, напрашиваются в квартиры пенсионеров и втираются в доверие к пожилым людям.

Истории разные – мошенник один: как распознать вора, если его оборудки всегда новые

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