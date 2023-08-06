Предложение Денисенко о запрете мужчинам на 3 года выезжать после войны вызвало возмущение в Сети

Глава Института Будущего Вадим Денисенко предлагает после войны запретить мужчинам выезд на 3 года из страны. Политик считает, что другого пути для сохранения нации просто нет.

Об этом он написал в сообщении в соцсети Facebook.

"Иногда я думаю, а чтобы я хотел сделать после войны и, честно, больше всего хочу пройти так называемой дорогой святого Винсента (это крайний запад Португалии вдоль океана до крайней юго-западной точки Европы, до мыса святого Винсента).

Но есть одно "но". Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу еще как минимум на 3 года. Иначе мы просто не сохранимся как нация", – считает Вадим Денисенко.



Он добавляет, что законный выезд за пределы страны будет касаться лечения военных или командировки.

"Отдельно хочу подчеркнуть: должны ли быть законные способы выезда (на лечение, в том числе ПТСР, для военных, особенно прошедших боевые действия должны иметь право на отпуск за границей, командировки и т.д)? Конечно да. И это должно быть четко прописано в законодательстве", — отмечает политик.

После этого в Сети начались бурные обсуждения среди пользователей. Часть людей в комментариях отметила, что подобные запреты напоминают им "возвращение к совку" и некое рабство. Украинцы считают, что вместо введения непонятных запретов необходимо подумать, как мотивировать людей остаться в стране.

Запрет на выезд за границу мужчин во время военного положения

С начала полномасштабной войны в Украине ввели военное положение, во время его действия запрещен выезд за пределы страны мужчинам в возрасте 18-60 лет.

Но есть исключения для определенных категорий: речь идет о непригодных для военной службы, военнообязанных с тремя несовершеннолетними детьми, и лицах, ухаживающих за людьми с инвалидностью.

Что касается военнообязанных мужчин, ухаживающих за родственниками с инвалидностью, недавно внесли уточнения: не служить можно будет только в случае, если в семье больше нет других людей, способных удерживать личность с инвалидностью.

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