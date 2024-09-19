Предложение Сикорского недопустимо: Меджлис крымских татар сделал резкое заявление

Меджлис крымскотатарского народа заявил о категорической неприемлемости предложения польского министра иностранных дел Радослава Сикорского по передаче временно оккупированного Россией полуострова Крым "под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями".

Об этом говорится в заявлении президиума Меджлиса крымскотатарского народа, опубликованном главой организации Рефатом Чубаровым в своем Telegram-канале в четверг, 19 сентября.

"Сикорский публично предположил, что для прекращения войны России против Украины, наше государство должно уступить Крым. Иначе расценить слова польского дипломата не представляется возможным. Меджлис крымскотатарского народа считает подобные заявления недопустимыми и циничными. Не соответствующими ни национальным интересам Украины, ни интересам коренного крымскотатарского народа Украины", – говорится в заявлении.

В Меджлисе отметили, что согласно национальному законодательству Украины и международному праву "законными жителями" Крыма являются исключительно граждане Украины и лица, законно оформившие свое постоянное или временное пребывание на украинской территории, что подтверждается в установленном украинским законодательством порядке.

"Поэтому какие-либо другие попытки установления законности проживания человека в украинском Крыму не нужны и нецелесообразны", – отмечается в заявлении.

Меджлис крымскотатарского народа отметил, что любые предложения по прекращению войны, достижению мира, восстановлению территориальной целостности Украины и нарушенных прав и свобод ее граждан на оккупированных территориях должны проходить на основе национального законодательства нашего государства и международного права.

"Крым — это временно оккупированная территория Украины. Поэтому первым шагом к установлению мира должен быть вывод российских оккупационных войск с территории полуострова. Обсуждение любых вопросов будущего Крыма должно происходить только с участием и согласием Украинского государства и коренного крымскотатарского народа", — подчеркивается в заявлении Меджлиса.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН "лет на 20". По его мнению, только демилитаризация полуострова позволит Украине и России договориться о мире.

Читайте также: