Предложение США по Запорожской АЭС: Зеленский сказал, достигнут ли компромисс

Зеленский рассказал о вопросе, по которому пока не нашли компромисс. Речь идет о пункте 12 документа: Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами — Украина, США, РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в ходе встречи с журналистами.

Как замечает главнокомандующий, нужно понять, что происходит.

Русские считают, что они все равно сделают так, что Запорожская атомная станция будет эксплуатироваться ими. Они ее оккупировали и они считают, что мы не можем, кроме международного права и каких-либо механизмов МАГАТЭ, что-нибудь сделать, чтобы запретить им возобновить работу ЗАЭС. Они будут привязывать работу этой станции к гуманитарному аспекту, к тому, что есть люди на временно оккупированных территориях, а у людей нет воды, нет электричества. Они будут говорить, что давайте восстановим дамбу, давайте мы запустим электричество. И поэтому партнеры говорят, что хотят общий механизм управления этим объектом, потому что русские все равно считают, что будут этот объект эксплуатировать. Американская сторона нам говорит, что это может быть общее между Украиной, США и «русскими» — то есть когда три стороны получают дивиденды от этого предприятия», — пояснил лидер государства.

Что получат Украина и США от этого

На сегодняшний день США предлагают «33% на 33% на 33%». И американцы как главный менеджер этого совместного предприятия.

Понятно, что для Украины это звучит очень неудачно и не совсем реалистично. Как можно иметь совместную коммерцию с русскими после всего?», — отметил Зеленский.

Компромиссное предложение Украины: Запорожская электростанция эксплуатируется совместным предприятием, в состав которого входят США и Украина. 50 на 50. Но 50% производимой электроэнергии дается Украине, а еще по 50% США самостоятельно определяет свое распределение.

«Мы считаем, что это наша станция, наши люди там будут работать и мы с американцами понимаем, как построить совместное управление. Но при этом еще говорится о том, что идет восстановление станции, это недешевый проект.

Восстановление дамбы, уничтоженной россиянами, без которой ЗАЭС все равно не может нормально работать, — это деньги. Надо восстановить саму станцию. По обоим направлениям требуются инвестиции.

«Нужно демилитаризовать территорию станции. Есть город Энергодар, который сейчас оккупирован. То есть много вопросов, которые нужно решить, чтобы станция могла работать. Но если Америка сможет это решить, такой актив может работать 50 на 50 с Америкой, и мы об этом с ними говорим. Выйдет ли это у них? Будут ли они предлагать и дальше другое? Это уже то, о чем еще нужно говорить», — рассказал Зеленский.

Журналисты спросили, станут ли США партнером в восстановлении дамбы. Дело в том, что оно расположено на временно оккупированной территории. Чтобы ее построить, нужно около 2 миллиардов евро и нужно, чтобы кто-то вложил эти деньги.

«Русские» не будут сами вкладывать. Единственное, что им нужно — питьевая вода в Крым. Я верю, что американцы смогут быстро построить плотину, за счет которой будет вода. Но вода будет повсюду. Вы же помните, что и на контролируемых территориях тоже вода пошла. Мы там восстановили по другим путям. Важно, что вода нужна для того, чтобы атомная станция работала. О станции было примерно часов 15 разговоров. Это все очень сложные вещи», — объяснил президент.

Как будет формироваться менеджмент на ЗАЭС

Может быть, украинская команда и американский топменеджмент — и я в это верю, потому что предприятие украинско-американское — это нормально, мы партнеры в этом.

«Если еще с „русскими“, то это немного такое, что у нас было до войны. И много у нас таких было предприятий там, где украинцы с русскими, а потом понятно чем все кончается. Я не понимаю, как это может быть, это очень сложно, мы враги. Сложно с ними иметь что-нибудь общее на будущее», — подчеркнул глава государства.

Каховская дамба и гидроэлектростанция, необходимая для безопасной и нормальной работы Запорожской атомной станции, может быть воспроизведена как общий региональный проект процветания с аналогичной операционной структурой.

«Но считаем, что для этого, чтобы это все произошло и функционировало безопасно, — Запорожская атомная электростанция, город Энергодар, также Каховская гидроэлектростанция должны быть демилитаризированы, потому что сейчас там — российские войска и война, нет необходимой безопасности», — пояснил украинский лидер.

Зеленский считает, что из Энергодара должны выйти российские войска.

«Если там есть доля Украины, в том или ином виде, там не может быть присутствия русских войск. Вопрос болезненный, и на него согласия нет. Пока что», — заключил президент.

Украина может провести выборы и сделать это в интересах Украины как демократической страны. Не должно быть никаких сомнений у партнеров в Украине, тем более по вопросу выборов. Поэтому мы относимся к этому ответственно. Я не хочу цепляться за должность, я это говорил», — подчеркнул президент.