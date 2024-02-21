Предложение Зеленского встретиться на границе с Дудой и Туском: какой ответ получили на Банковой

По словам представителя президента Украины, сейчас над этим вопросом работают дипломаты.

Украинские дипломаты работают с польской стороной по организации встречи с президентом и премьером Польши, которую предложил организовать Владимир Зеленский.

Об этом заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

"Ситуация на границе должна быть такой, чтобы от нее выигрывали Украина и Польша, а не Россия. Если ситуацию нужно решать с помощью срочной незапланированной встречи, то президент Украины готов это делать. По сути вашого вопроса могу сказать, что да. Команды сейчас работают, дипломаты работают и формат определяется. Пока какие-то другие детали, конкретики сейчас не могу предоставить", – ответил Никифоров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьера и президента Польши Дональда Туска и Анджея Дуду, а также представителей Еврокомиссии прибыть на переговоры на границе для урегулирования кризиса.

19 февраля Зеленский заявил, что "новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски".

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