Предложил подвезти: на Днепропетровщине водитель изнасиловал 16-летнюю девушку

В Днепропетровской области мужчина обвинен в преступлении. Он получил 10 лет заключения.

В Днепропетровской области суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал 16-летнюю девушку.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Это произошло в Синельниковском районе. 26-летний мужчина увидел на обочине 16-летнюю девушку и предложил подвезти ее домой. После того, как она села в автомобиль, он начал угрожать ей физической расправой и приказал раздеться, после чего изнасиловал ее.

В суде мужчина своей вины не признал. Его признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине к 11 годам лишения свободы приговорен мужчина, который изнасиловал родную племянницу. Девочке всего 8 лет.

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