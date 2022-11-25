Предложил подвезти: на Днепропетровщине водитель изнасиловал 16-летнюю девушку

В Днепропетровской области мужчина обвинен в преступлении. Он получил 10 лет заключения.
В Днепропетровской области суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал 16-летнюю девушку.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
Это произошло в Синельниковском районе. 26-летний мужчина увидел на обочине 16-летнюю девушку и предложил подвезти ее домой. После того, как она села в автомобиль, он начал угрожать ей физической расправой и приказал раздеться, после чего изнасиловал ее.
В суде мужчина своей вины не признал. Его признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Напомним, на Днепропетровщине к 11 годам лишения свободы приговорен мужчина, который изнасиловал родную племянницу. Девочке всего 8 лет.
Читайте также:
- В Сумах мужчина 9 лет насиловал ребенка, а затем начал шантажировать
- Систематически насиловал троих детей: в Днепропетровской области домашнего тирана отправили под стражу
- Изнасиловал ребенка и скрылся из-под стражи: в Киеве задержали педофила
- В Хмельницком дедушка во время детского праздника совершил сексуальное насилие над родной внучкой