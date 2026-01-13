ТСН в социальных сетях

350
1 мин

Предложил подвезти: в Кировоградской области мужчина изнасиловал подростка

Об инциденте правоохранителей сообщил отец потерпевшей.

Подросток

В Кропивницком районе Кировоградской области полиция задержала 24-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Об этом пишет полиция Кировоградской области.

Событие произошло в одном из населённых пунктов района. Следствие установило, что потерпевшая — девушка 2011 года рождения — возвращалась домой. На улице к ней подъехал на автомобиле знакомый мужчина.

Он предложил школьнице подвезти ее. Девушка, зная водителя, согласилась сесть в машину. Однако во время поездки мужчина, действуя против воли ребенка, совершил по отношению к нему действия сексуального характера.

Получив сообщение от отца девушки, правоохранители установили местонахождение подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

Санкция этой статьи предусматривает суровое наказание — лишение свободы сроком до пятнадцати лет. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, 14-летний ученик одной из школ Оболонского района Киева нанес ножевое ранение 39-летней учительнице истории и другому ученику.

После этого он выбежал из класса и нанес ножевые ранения себе. После оказания нападающему медицинской помощи он будет задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

«При осмотре его телефона обнаружена переписка с неизвестными лицами — вероятно, представителями российских спецслужб, с которыми несовершеннолетний обсуждал свои планы совершить преступление. Мотивы действий школьника устанавливаются», — добавили в ведомстве.

