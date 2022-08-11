Предложил прокатиться на авто: в Винницкой области за изнасилование 12-летней девочки судили мужчину

В Винницкой области к 11 годам за решеткой приговорен мужчина.

Он изнасиловал 12-летнюю девочку.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Житель Винницкой области признан виновным в изнасиловании 12-летней девочки (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Его данные были внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

"В начале 2020 года обвиняемый в социальных сетях познакомился с девочкой. Он приехал к ней в деревню и предложил прокатиться с ним на автомобиле. Мужчина привез потерпевшую в дом своей покойной матери, где, воспользовавшись физическим преимуществом и отсутствием посторонних лиц, изнасиловал", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Днепре судили мужчину, который вблизи заправки изнасиловал 11-летнюю девочку.

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