Предложила 200 долларов: в Днепре полиция поймала водителя, которая не получала права (фото)

Женщина настаивала, чтобы полицейские взяли деньги и не составляли протокол.

В Днепре полицейские во время патрулирования заметили автомобиль Hyundai, остановившийся на пешеходном переходе. В ходе проверки документов выяснилось, что у водителя нет водительского удостоверения и она вообще его не получала.

Женщина не отрицала факта нарушения, но настаивала, чтобы патрульные не составляли протокол, сообщили в полиции Днепропетровской области.

"За непривлечение к ответственности водитель предложила 200 долларов. Женщину предупредили об ответственности за такие действия, но ее это не остановило и она продолжила предлагать деньги", — рассказали в полиции.

На место происшествия в Амур-Нижнеднепровском районе патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Также на нарушительницу составили административные материалы по ч. 2 ст. 126 КУоАП – управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления.

Напомним, начальник управления патрульной полиции во Львовской области попал в громкий скандал. Роман Пилипенко подарил своей девушке, помощнице депутата Василисе Софранюк (Федюк), пропуск на проезд по пешеходной площади Рынок во Львове. Она выложила видео в Сети и заявила, что теперь "можно вы*обываться на своем мерсе". После того, как пара стала известна на весь Интернет, Пилипенко отстранили от работы.

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