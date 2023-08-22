"Предложили отдать ребенка на органы": в Ровно в больнице скончался 10-летний мальчик

В Ровно из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником погиб 10-летний ребенок. Родители мальчика убеждают, что врачи не оказали ему необходимую помощь.

Об этом пишет Общественное.

Отмечается, что в полицию обратились родители 10-летнего Богдана, которого 7 августа госпитализировали в центральную городскую больницу с травмой головы. 11 августа ребенок скончался.

Мать погибшего Богдана Татьяна Скиданчук рассказала, что ее десятилетний сын Богдан скончался 11 августа в нейрохирургическом отделении центральной городской больницы Ровно.

Вечером опять я побежала и говорю, что ему очень болит голова. Они сказали: Дайте еще Нурофену. Я была там сама, начала к мужу звонить, говорю: "Роман, давай где-то куда-то везти, о нас забыли, нас здесь как будто нет". А он мне: "Таня, у нас заверили все врачи, что никакой угрозы нет. Ждем до четверга", — рассказала она.

Десятилетний Богдан в больнице спал, время от времени просыпался и разговаривал со своей крестной матерью Еленой Берестовой.

"Ребенок понимал, где находится, кто я такой. Что с ним произошло. То есть не было ни потери сознания, ни потери памяти – ничего И я обратила внимание что он спит-спит, хочет вернуться на бок – поворачивается, а левая рука остается на месте. Травматолог смотрел, сказал, что это не связано с травмой", — рассказала Елена Берестова.

В ночь с 8 на 9 августа мальчик продолжал жаловаться на сильную головную боль.

"Я не знаю, пожалуй, тот Нурофен не помогал. Спросили, есть ли Димедрол. Я сказала, что побегу куплю, если надо. Они сказали, что уколют свое. Буквально после этого укола он начал покрываться пятнами. Я начала кричать, что это аллергия", – продолжает женщина.

У Богдана была остановка дыхания, его удалось реанимировать.

"Начали в срочном порядке везти уже на третье КТ. И все — молниеносный отек левого и правого полушария, надо делать операцию. Мы немного ссорились, на эмоциях все были. Его взяли в операционную, мы написали разрешение, для того чтобы сделали трепанацию черепа, чтобы снизить это давление", — рассказала мать ребенка

Отец Богдана Роман говорит, что после операции сын в сознание не пришел.

"Когда уже прошли сутки, приехали в больницу, встретились с Гириком. Он нас уже утром готовил на донорство ребенка отдать. Предложил нам прямо в лоб на донорство ребенка отдать на органы".

По делу правоохранители открыли уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшим смерть ребенка.

По факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшим тяжкие последствия для ребенка, начали досудебное расследование, отметила пресс-офицер Нацполиции в Ровенской области Мария Юстицкая.

"По части второй статьи 140 Уголовного кодекса Украины. Полицейские в рамках уголовного производства производят все необходимые следственные действия и устанавливают обстоятельства происшествия".

В Ровно в больнице скончался 10-летний мальчик

В Ровно в больнице скончался 10-летний мальчик

Напомним, на Волыни, в Луцком районе, от коклюша умер двухмесячный ребенок. Младенец был непривит от этой болезни.

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